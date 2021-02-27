港星吴孟达肝癌离世 享年70岁

港星吴孟达今天（2月27日）下午因肝癌离世，享年70岁。他的艺人好友田启文代吴孟达家人宣布，吴孟达于下午5时16分在香港医院离世。

至于周星驰是否到医院见吴孟达最后一面， 田启文 说：“他只问我现在的情况……我现在联络他的作用不大，因为周星驰的姐姐已代表来看达哥。大家不要有什么事都拿周星驰来说，不希望大家的焦点放错位置。”

至于吴孟达身后事，田启文表示已跟其家人商量，会由他全权代表筹备及举办追思会。他表示吴孟达有储蓄，其家人没有经济问题。

吴孟达22岁出道，从艺48年，生前拍下不少家喻户晓的电影，最经典的当属与“星爷”周星驰合拍的喜剧片，如《赌圣》《逃学威龙》《九品芝麻官》《喜剧之王》等等。他在影圈也得到广泛认同，曾获得多届香港电影金像奖和台湾电影金马奖最佳男配角提名，并以《天若有情》荣获第10届香港电影金像奖最佳男配角。

近年来，吴孟达活跃于中国大陆影坛，2017年出演国产科幻电影《流浪地球》。在拍摄《流浪地球》时，吴孟达已经66岁高龄，加上患有心脏衰竭，吴孟达因运动量太大而多次缺氧晕倒。但吴孟达指《流浪地球》是优秀国产剧本，能够为中国科幻电影发展尽一份心力，吴孟达最终坚持完成拍摄。

早前已不断传出达哥病危的消息，好友田启文（田鸡）早前向传媒透露达哥不幸罹患肝癌，两个月前已做过切除手术，不过身体尚未复原，要接受化疗。