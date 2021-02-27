香港民主动力宣布停止运作及解散

曾有份协调香港民主派“35+”初选的民主动力，今天（27日）宣布停止运作及解散。

民主动力召集人赵家贤在民主动力面簿专页上发表声明说，因应香港情况最新发展，在新时代政局下，民主动力协调等工作已完成其历史任务，经召集人提出及执委会委员通过，即日停止运作，并宣布解散。

赵家贤说：“未来我们一定在《基本法》、《港区国安法》及一国两制框架下，通过不同方式继续为香港社会服务，奉公守法，维护香港繁荣稳定。”

民主动力是香港民主派组织之一，于2002年由多名关心香港民主政制发展的学者、专业人士及政党成员成立，为香港民主派提供一个交流和合作的平台，曾多次协调民主派参加立法会及区议会选举，也为香港民主发展相关议题进行学术研究，并积极参与和筹划多项社会行动及公众教育。

香港警方今年1月6日以违反《香港国安法》第22条“颠复国家政权”罪为由，拘捕了55名发起及参与民主派“35+”初选的人士，其中包括“民主动力”的司库、美籍人权律师关尚义（John Clancey）。

由占中三子之一的戴耀廷倡议、“民主动力”负责协调及统筹的民主派“35+”初选，去年7月11及12日在疫情下举行，以协调、选出原定去年9月初举行的立法会选举的民主派参选人，希望取得过半数、35席以上的立法会议席。这是香港第一次的民主派立法会初选，主办单位统计有61万市民参与投票。

香港警方国家安全处高级警司李桂华在大逮捕行动后说，举行初选并不犯法，但是“35+”初选的倡议者提出“揽炒十部曲”，称取得立法会过半数议席后会透过两次否决财政预算案，逼使特首辞职，令特区政府停摆，而企图令特区政府停摆，就是干犯《港区国安法》第22条颠覆国家政权罪，严重干扰、破坏、阻挠政权机关的执法职能，即令其不能运作。