美国优先发展超高音速武器对抗中俄

美国国防部宣布，已经将超高音速武器的发展列为一项最高优先要务，以对抗中国和俄罗斯在这个领域构成的威胁。

据美国之音报道，美国国防部负责研究和工程的副部长领导的超高音速办公室主任怀特（Mike White）通过视频出席美国空军协会举行的航天战争研讨会（Aerospace Warfare Symposium）时做如上表述。

怀特说，国防部已经开发了一项超高音速武器的现代化战略，加速转型作战能力的发展和交付。内容包括为击毁具有重要战术战场意义的海上、沿岸和内陆目标开发空中、地面和海上发射的超高音速常规攻击武器；发展在不同层次击毁敌人的战术超高音速攻击导弹的能力；使用可再次使用的超高音速系统执行情报、监督、侦察和打击任务。

怀特说，“我们将在2020年代早期和中期向作战人员交付打击能力和多层次的超高音速防御能力。在2020年代中期到晚期首先开始终端阶段再开始滑翔阶段。对于可再次使用的系统，我们的目标是在2030年代中期提交这种能力。”

美国空军装备司令部的空军生命周期管理中心（Air Force Life Cycle Management Center）的柯林斯（Heath A. Collins）准将说，他所属的组织正在为AGM-183A型空中发射的快速反应武器研制一个快速样机计划，推动滑翔式超高音速武器的研制，下个星期就将准备实行第一助推器的实验。他说，“我们的计划同时准备在大约一年内朝生产过渡，所以将成为空军第一个空中发射的超高音速武器。”

美国空军研究实验室超高音速资深科学家韦伯（James Weber）说，国防部在过去25年中已经为超高音速武器的研制投入了大约17亿美元的经费。