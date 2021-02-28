中共建党百周年发贺电？国民党：目前没想这问题

今年7月1日是中国共产党创党100周年，国民党是否考虑发贺电，国民党大陆事务部主任左正东回应，目前没有想这问题。

江启臣去年竞选国民党主席时，因迟未收到中国共产党贺电，引发国共关系趋冷淡议论，加上之后因大陆央视主持人称前台湾立法院长王金平率团参加海峡论坛的“求和”说，让双方关系陷于紧张；因此，7月1日中国共产党建党100周年，国民党是否发贺电成为关注焦点。

综合中央社、《自由时报》报道，左正东昨天受访时说，国民党目前没有在想这问题，去年也没有发贺函，“现在这应该不是一个议题”。

至于今年是否恢复2016年后就未再举办的“国共论坛”，左正东表示，由于疫情尚未结束，要举办有难度，目前没有讨论此事。

国民党高层则透露，国民党现在对两岸的态度，是将攸关人民权益的议题摆在党的前面，从努力恢复两岸对话、交流的角度出发，帮助人民解决问题，发不发贺电倒是其次。

报道引述国民党党内人士说，江启臣接任党主席后，一直想办法协助两岸台商与民众谋求应有权益，但只要多做一点，随时可能被扣上红帽子；因此，在涉及国共两党事务的分寸拿捏上，会多一些额外思考，但致力于恢复两岸间的对话与交流的大方向、不会改变。

左正东也称，只要与台商有关的事情，或台湾民众在大陆碰到困难、权益受侵害，需要当地政府协助解决的事情，国民党都会出面协助与大陆沟通。