港媒：两会会期压缩 3月11日闭幕

中国两会（全国人大、政协年会）将分别在下周四、五（3月4日、5日）在北京召开。《明报》引述消息透露，此次两会的会期比以往压缩，至3月11日闭幕。

由于因冠病疫情，去年的两会推迟至5月底举行，会期约一周；早前全国人大常委会办公厅和全国政协办公厅宣布，今年的两会将沿用上届的模式。

另据新华社报道，全国人大常委会会议昨天下午分组审议拟提请人大会议审议的全国人大常委会工作报告稿。

报道指出，与会的全国人大常委会组成人员、专门委员会组成人员一致认为，全国人大会议以来，在以中共总书记习近平为核心的党中央坚强领导下，全国人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真学习贯彻习近平法治思想、习近平关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，紧紧围绕党和国家工作大局，认真履行宪法法律赋予的职责，各项工作取得新进展新成效。

坚决维护宪法权威，完善宪法相关法律制度，作出关于授予国家勋章和国家荣誉称号的决定，健全和落实香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制，加强合宪性审查和备案审查工作，推动宪法全面有效实施。

坚持立法工作正确方向，加快重点立法步伐，强化公共卫生领域法治保障，国家安全、生态环保、社会治理等领域立法取得新的重大成果，立法质量和效率进一步提高。坚持正确监督、有效监督，推动“一府一委两院”依法行使行政权、监察权、审判权、检察权，持续推进生态环保领域执法检查，助力完成“十三五”时期经济社会发展目标和做好“十四五”规划纲要编制工作。

积极发挥代表主体作用，不断丰富代表联系人民群众的内容和形式，充分展现人大代表植根人民、服务人民的优势和特点。服从国家总体外交大局，推动落实国家元首共识，维护国家主权、安全和发展利益。加强常委会自身建设，切实成为全面担负起宪法法律赋予各项职责的工作机关，成为同人民群众保持密切联系的代表机关。

报道称，常委会组成人员对报告稿表示赞成，同意提请全国人大会议审议。

报道也说，与会人员对修改完善报告稿、加强和改进人大工作提出了意见建议，并一致表示，要增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，履职尽责、担当作为。

