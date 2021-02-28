歼-15电弹型舰载机座舱疑曝光

《中国航空报》周二（23日）发表了一篇题为《奋进新时代，争做追梦人》的报道，介绍航空工业沈阳所去年的军品科研；这篇报道的配图引起了军事爱好者的关注——在中国国旗前一架涂装有绿色防锈蚀底漆的战机座舱，座舱前方有新型衍射平显，相信这是中国研发中的歼-15舰载机的电磁弹射型，是该型战机座舱首次曝光。

《星岛日报》认为，与以前公开的歼-15战机座舱照片比较，《中国航空报》公开的这张照片可以看到在靠近座舱盖前缘的部分，新安装了两个管状的把手，这是弹射型舰载战斗机的标准配置，美国的F/A-18E/F和F-35C也都安装有类似的两个把手。

据报道，弹射型战机座舱设有两个把手，主要是因为在弹射时，巨大推力会导致机师有低头和无意识操纵的动作，有可能带来不必要的误操作，如推杆、蹬舵或触碰电门等，影响飞行安全；座舱两侧各装一对把手，在战机弹射起飞时，机师双手直接扶在把手上，一方面令自己的身体有两个支点，避免身体前冲导致撞伤事故，另一方面也避免了误操作。

报道指出，歼-15战机是在歼-11B战机基础上发展的舰载机，已在“辽宁舰”服役，现在试航中的“山东舰”也将列装。

由于“辽宁舰”和“山东舰”均是滑跃式甲板，歼-15战机没有设计弹射功能。不过，有战机弹射器的航母因可以在短时间让更多战机起飞，弹射式战机的载弹量也较多，因此弹射式航母战力远大于滑跃式航母。

中国在20年前已开始研发战机弹射器，较早前已传出消息，中国的电磁弹射器和蒸气弹射器均已研发成功。电磁弹射器重量轻、耗能少、维护成本低、可弹射更重的大型飞机、对战机损耗小，机师承受压力也较小等优点，中国建造中的003航母将直接使用电磁弹射器。

报道称，中国在2016年已开始在陆上测试电磁弹射。据报，弹射式歼-15并不是原来的歼-15改装起落架而已，而是全新设计生产。因两种战机起飞时的受力方式完全不同，整架飞机的受力结构都加强，必须重新设计，重新生产。

正在上海总装的003航母预计明年上半年可以下水，2025年正式服役。歼-15弹射型将成为其“标配”。

