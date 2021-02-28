中国100克月壤样品入藏国博

为庆祝中共成立100周年，中国将100克月球土壤收藏至国家博物馆。

据新京报报道，“月球样品001号·见证中华飞天梦”展览开幕式暨捐赠入藏仪式在中国国家博物馆举行，随后展览向公众开放。展览展出包括月球样品001号在内的探月工程相关科技实物40余件，“嫦娥五号”返回器和降落伞原件也一同在展览中亮相。未来，月球样品还将赴各地巡展。

为庆祝中共成立100周年，入藏中国国博的月球样品001号重量恰为100克，被装置于一个容器内，成为国博GB93484号藏品。

月壤容器设计师介绍，月球样品的容器材质为人造水晶，整体造型借鉴自国博馆藏的系列青铜“尊”，以体现稳重大方之感。整体外部造型高38.44厘米，象征地球与月亮间的平均间距384400千米；整体外部造型宽22.89厘米，象征嫦娥五号自发射到返回的任务时长22.89天。

容器内设计了地球与月球间相隔9.9厘米，取意中国古人所描绘的“天有九霄”，寓意中国探月突破极限、跨越“九重”。

记者了解到，此次展览以“月球样品001号”为中心，展出探月工程相关科技实物40余件，辅以大量图片资料、动态图片和视频资料，系统回顾中国探月工程取得的辉煌成就。“嫦娥五号”返回器和降落伞原件也一同在展览中亮相。

嫦娥五号返回舱2020年12月17日安全着陆，带回了近2公斤的月球样品，首次实现了中国地外天体采样返回。

去年1月8日，中国国家航天局对外发布《月球样品管理办法》明确，月球样品原则上将分为永久存储、备份永久存储、研究和公益四种基础用途。