小霸王文化被查 曾画100亿上市“大饼”

文化活动策划公司小霸王文化涉嫌非法吸收公众存款被查，此前曾打出三年达到500亿元（约100亿新元）市值目标的口号。

据每日经济新闻报道，小霸王文化是国民游戏机小霸王的品牌持有者益华集团的关联公司。目前，警方尚未披露小霸王文化涉嫌非法集资的具体情形，但记者了解到，2016年，小霸王文化曾发起上市计划，拟重新整合小霸王旗下的所有品牌和有关资产，并喊出了“打造未来市值超500亿的游戏产业新霸主”的口号。

彼时，小霸王文化发起了3000万元的股权认购，吸引了众多投资者。《每日经济新闻》2019年报道，小霸王上市主体人去楼空，上市计划停滞。目前，中国裁判文书网已公布了近50起投资者起诉小霸王文化要求退还股权认购款的诉讼，每起涉及金额10万至100万元。

上世纪90年代初，诞生于中山市的小霸王推出了一款带计算机键盘和卡带的“学习机”，用电视作显示屏，可游玩多款主机游戏。在电子娱乐开始流行，任天堂FC等游戏机昂贵而购买渠道少的年代，小霸王借助价格优势，以学习机之名走上了游戏机的道路，进而走出中山，名动中国。

中国国家知识产权局商标局显示，“小霸王”游戏机品牌最早的法人注册者之一包括广东益华集团投资有限公司，商标最早注册于1995年。该公司为港股上市公司、中山市企业益华控股的关联方。益华控股去年11月17日的公告显示，小霸王文化是益华控股的联营公司。

据2月27日中山市公安局微信公众号消息，该局陆续接群众报案称：小霸王文化涉嫌非法集资。中山市公安局目前正对此案开展全力侦查，请投资参与人配合公安机关工作。

记者注意到，根据法律规定，非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

目前，警方尚未公布具体案由，但记者注意到，小霸王文化曾以上市为由发起股权认购。2016年8月，小霸王文化注册的微信公众号“小霸王集团”曾发布一则标题为《小霸王集团启动上市，3000万元原始股回馈新老合伙人》的文章，其中提及当年8月，中山市小霸王文化产业科技集团（后改称小霸王文化）举行上市启动大会，拟重新整合小霸王旗下的所有品牌和有关资产，正式启动上市。

据当时的官方口径，大会分发的原始股属小霸王上市前的首轮增发，现场为签约新老合伙人分发3000万元原始股份。形式分两种：一是股权认购，保守估计三年上市后可达六至八倍的增值；第二种是现场订货股权赠送，主要面向代理商，根据现场签约的金额，集团按订货额的10%送返原始股权。

彼时，小霸王文化向投资人画了一个“大饼”，声称“打造未来市值超500亿的游戏产业新霸主”。副总裁戚海生还在现场表示：“订货100万，就送返10万原始股，三年上市后保守估计升值六至八倍，就是60至80万，算下来基本上就是您定多少货，我们送多少钱了。”

三年达到500亿元的市值目标，小霸王“口气”颇大。如今A股市场游戏龙头完美世界、三七互娱上市9年才达到约500亿元的市值水平。而自2016年至今，小霸王文化并未有IPO的公开消息。

2019年5月，记者曾现场探访小霸王文化的办公地，均已人去楼空。记者从小霸王文化的员工口中也确认了上市计划暂停的消息。

中国裁判文书网显示，2019年起，密集出现小霸王文化与投资人的投资纠纷判决书。据《每日经济新闻》记者统计，已有近50名自然人起诉小霸王文化，要求退还股权认购款，每起诉讼涉及金额10万至100万元。