吴孟达病逝 官媒撰文称其是爱国者

港星吴孟达昨天下午因肝癌在香港离世后，中国网络掀起一片纪念声，官媒也发布评论纪念吴孟达，并赞许他是一名“爱国者”。

中国官媒《人民日报》今天发表“人民锐评”，标题是《爱国者达叔，永远都是主角》。文中说，吴孟达塑造的无数经典角色，带给观众欢乐和思考，陪伴了几代人的青春。尽管演了一辈子配角，但他对角色不曾敷衍，让人看到了一位戏骨的敬业精神，也感受到了他的艺术追求。

接着文章话锋一转，称吴孟达生前留下的最后一条微博写着“我是中国人”，令无数网民集体致敬。“透过这短短五个字，人们读懂了他对国家朴素而自然的爱。”

吴孟达最后一则微博于2019年8月16日发出，内容是转发中国央视发布的“五星红旗护旗手”贴文，并写着“我是中国人”。

人民锐评表示：“达叔是中国人，他对祖国的热爱，代表了香港同胞的主流价值观。观众缅怀和尊重达叔，不仅因为他演技精湛，更重要的是他有一颗干净、滚烫的爱国之心。”

但文章指出，吴孟达这种最纯粹的爱国情感，居然戳中了香港一些宵小之徒的痛处。吴孟达辞世后，个别人在香港社交媒体上竟无耻地恶语相向，泼脏水、贴标签，无所不用其极。

“此番操弄，再次暴露出他们逢中必反到了缺乏人性、没有底线的地步，对爱国者的仇视到了丧心病狂的地步......这些人越是攻击爱国者，越反衬出达叔心怀大义。”

人民锐评表示，做人最大的事情，就是要知道怎么样爱国。吴孟达演了一辈子配角，但论起爱国，他却一直是主角。“在香港这个舞台，爱国者达叔，和那些热爱国家的人，永远都是主角！”

文章最后说：“那种流淌在血液中的情感，能够让他们与反中乱港分子划清界限，携起手来，背靠祖国、守护香港、建设家园。”