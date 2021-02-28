爱尔眼科“王牌”项目被前员工指术后视力下降

中国最大规模的眼科医疗机构之一的爱尔眼科自去年12月31日被知名医生、武汉市中心医院急诊科主任艾芬“硬怼”后，又遭前员工“非议”。

据每日经济新闻报道，微博用户“幽灵满世界彩虹”2月26日说，其本人于2017年3月入职重庆爱尔麦格眼科医院（下称“重庆麦格”），2017年8月在该院做了屈光手术，由于术前主刀医生未按要求对手术方案及手术后遗症、禁忌症等进行详细沟通，该名员工术后第一天裸眼视力0.25，经过三年多治疗，双眼裸眼视力依然下滑至0.05，矫正视力仅0.2。

“幽灵满世界彩虹”的本名叫桑林，于2017年3月1日入职重庆麦格市场部。“2017年重庆爱尔麦格医院提出要完成年营收破亿元的目标，各个科室都在动员自己的亲属及其他社会资源做屈光手术，并且为本医院员工推出5折优惠活动。”桑林受访时说，尽管自己当时做屈光手术意愿不强烈，但由于医院领导多次建议，且又有优惠，最终在2017年8月在该医院做了全飞秒屈光手术。

记者注意到，艾芬也转发了该条微博。2月27日中午，该前员工告诉记者，由于视力受损，自己过去三年只能待业在家，期间与爱尔眼科有过多次交涉，但进展甚微；此次选择在微博爆料，是因为艾芬事件一定程度上给了她力量。

梳理爱尔眼科近几年财报，屈光项目的收入一直在公司主营中占比最高，且毛利率也最高，在50%以上。

据爱尔眼科2019年年报，重庆麦格为爱尔眼科持股95%的控股子公司。而梳理历年财报，2016年，重庆麦格的营收和净利润分别为7010.69万元（人民币，下同，1441.76万新元）、505万元；2017年，重庆麦格的营收突破亿元门槛，达1.15亿元，同比增福高达64%，净利润688.93万元，同比增36%；2018年的营收和净利润分别为1.18亿元、1456.39万元，分别同比增长2.6%、1139%。上述数据的变化与桑林的说法有所契合。

2009年，作为首批创业板公司登陆A股后，爱尔眼科便开启狂奔模式。彼时，其在中国12个省份拥有19家连锁医院，营收6.1亿元，净利润9250万元。

如今，爱尔眼科是中国最大的眼科医疗机构，截至2020年11月底，爱尔眼科集团内共有660余家医院机构，在中国有超过550家，海外有100多家，在上市公司体内的有220多家。最近财报数据显示，2020年前三季度，其总营收约85.65亿元、归母净利润约15.46亿元，同比增幅分别为10.78%、25.6%。

爱尔眼科财报披露，白内障手术的项目收入始终排在所有产品收入的前三位。桑林所做的屈光手术则一直排在所有产品收入的第一位。

2016年至2019年，爱尔眼科的屈光手术（准分子手术）收入分别为11.41亿元、19.31亿元、28.12亿元、35.31亿元，在总营收中的占比分别为28.53%、32.39%、35.11%、35.34%，同比增速分别为35.94%、69.23%、45.59%、25.56%；2020年上半年，屈光手术项目的营收为15.41亿元，占比37%。

综合上述数据，近年来爱尔眼科屈光手术在总营收占比呈一路上涨趋势。对此，爱尔眼科说，由于各医院手术量快速增长，同时全飞秒、ICL等高端手术占比进一步提高，屈光项目形成量价齐升的局面，且公司也在对各地县级医院加大屈光科室的建设力度。

桑林透露，爱尔眼科一台全飞秒手术的价格在2.4万元左右，五折后的价格也在1.2万元左右。而据爱尔眼科财报，高价项目也支撑其毛利率持续走高，2017年至2019年，屈光项目的毛利率由52.81%升至57.38%。

此外，牛年开市后的七个交易日里，爱尔眼科的股价由最高点92.69元/股已跌至72.28元/股，总市值跌破3000亿元至2979亿元。

截至发稿，爱尔眼科尚未就上述“前员工自曝”事件公开回应。