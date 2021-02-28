杨伟民：中国今年有必要设定增长速度目标

去年基于对冠病疫情冲击的考量，中国并未设定经济增长目标，今年中国两会（全国人大、政协年会）召开在即，政府工作报告是否会重新划定增速目标备受瞩目。对此，全国政协常委、经济委员会副主任杨伟民称，中国今年有必要设定增长速度目标。

杨伟民接受中新社专访时表示，中国去年没设增长速度目标是实事求是的。他解释，因去年情况太过特殊，遭遇了百年一遇的冠病疫情冲击，当时疫情会怎么发展也确实很难预料。但今年情况已经不一样，虽然局部地区仍有一些散发疫情，但总体上得到了控制。

杨伟民直言，在此情况下，今年还是应该提出一个增长速度目标，因为这跟中国长远目标密切相关，中共十九届五中全会不仅规划了未来五年的发展，同时也规划了到2035年的发展目标，其中包括人均GDP要达到中等发达国家水平，这是一个含有定量指标的目标，长远目标必须要从现在开始做起。

“我们已经进入到高质量发展阶段，要追求的是一个质量更高、效率更高的速度。所以从未来实现现代化国家的目标来看，今年还是有必要设定增长速度目标。”

杨伟民指出，从15年时间经济总量或人均收入翻一番的角度来看，中国需要实现年均GDP增长4.73%。“我们过去一般是10年翻一番，现在速度降一下，15年翻一番的条件和潜力是存在的。”

至于中国今年赤字率走向会如何，杨伟民坦言，中国赤字率今年应该回归，但没必要保持去年那样高的赤字率。

中国官方去年将财政赤字率拟按3.6%以上安排，称这是疫情特殊之年作出的特殊安排。

杨伟民指出，中国今年经济增长的压力确实不大，但到底能实现多少增长不仅取决于自己，还取决于国际市场。在此情况下，北京中央政府已在财政政策方面提出明确方向，保持连续性、稳定性，还有一个更重要的是可持续性。

他进一步说：“现在地方政府债务比较高，特别是隐性债务，所以债务可能会减，但到底减多少在‘两会’的时候可能会清楚了。”

谈及货币政策，杨伟民表示，因为去年情况确实太过特殊，必须要加大流动性来促进经济尽快恢复，保就业、保市场主体。

杨伟民认为，今年货币的增长速度可快于或略快于名义经济增长，假如今年经济增长6%，名义GDP增长8%，那么M2（广义货币供应量）增长在8%或9%、10%，都是可以容忍的，但不可能再像去年一样宽松。