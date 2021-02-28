董明珠回应元老辞职：不能为企业服务必须走人

中国全国人大代表、格力电器董事长兼总裁董明珠前日（26日）受访时回应最近公司的人事变动时说，任何人如果不能为企业服务，必须走人，没什么可以商量。

据证券时报网报道，董明珠表示：“每个人都有自己的目标和选择，但格力的文化是不会变的。”她说：“无论什么时候，我们一定是以企业为中心。任何人不能为企业服务，甚至破坏性的，必须走人，没什么商量。”

近期，格力电器重要高管接连辞职引起外界关注。去年8月17日晚间，格力电器发布公告，公司于8月17日收到公司董事、副总裁、董事会秘书望靖东的书面辞职报告，望靖东因个人原因申请辞去公司董事、副总裁、董事会秘书职务。辞职后，望靖东不再担任公司任何职务。

格力电器今年2月21日晚间公告，公司董事、执行总裁黄辉因个人原因申请辞去公司董事、执行总裁职务。辞职后，黄辉先生不再担任公司任何职务。截至公告日，黄辉持有公司股票738万股，占公司总股本的0.12%。

上述两位高管均是格力电器“老臣”，其中，望靖东担任格力董秘11年之久，黄辉更是格力电器30年老兵，在他们辞职后，外界议论纷纷。

此前，家电分析师梁振鹏分析说，在高瓴成为第一大股东之后，格力电器已经变成了民营企业，公司也处于无实控人状态，因此不存在接班问题。另一方面，多位元老高管人事变动不排除与第一大股东有关，高瓴资本作为第一大股东，不会一直在管理层缺位。