林郑：将开放更多疫苗预约接种名额

香港特区行政长官林郑月娥27日在网上撰文表示，她乐见开放网上预约首天已有7万多名市民预约接种冠病疫苗，特区政府会尽快开放更多名额。

据中新社报道，林郑月娥在文中总结了香港“抗疫十三月”的工作。她指出，香港对抗冠病肺炎疫情进入第二年，在过去一个月，特区政府乐见抗疫取得两项正面进展，包括新一波疫情已明显放缓以及首批疫苗抵港后接种计划随即展开。

林郑月娥指出，特区政府过去多月一直积极进行疫苗采购、审批及筹备接种工作，参与接种的人士至今感觉良好，她本人甚至连针口疼痛也没有，希望市民放心接种。

她指出，不论是内地研发生产的科兴疫苗，还是由德国药厂生产的复必泰疫苗，都经过专家评估并由食物及卫生局局长按法例认可在香港紧急使用，市民应以科学态度看待疫苗，不要轻信各式各样有关疫苗的谎言。特区政府已设立机制监察市民接种后的临床反应，并设立保障基金处理可能出现的严重不良反应事件。

她提及，必须留意香港每天仍有本地源头未明病例，现在不是松懈的时候，无论是“外防输入”或“内防扩散”，特区政府仍要严阵以待。

林郑月娥表示，特区政府会努力不懈地加强检测、竭力追踪确诊个案的紧密接触者，务求切断病毒传播链，达致“清零”目标，并通过广泛接种疫苗，让香港走出“疫”境。她呼吁香港市民护己护人、齐打疫苗。