二二八纪念 民进党：面对过去错误 民主更巩固

今天是台湾“二二八”事件74周年，民进党表示，勇于面对过去的错误，民主才会更巩固、社会也会更多元自由。

二二八事件发生在国民党政府1945年接替日本治理台湾约两年后，由1947年2月27日一起造成平民死伤的查缉私烟事件升级为反抗政府行动。

据《自由时报》报道，民进党今天透过声明指出，1947年的今天发生台湾历史上重大的悲剧二二八事件，这个本来不该在这世上任何一个角落发生的悲痛事件，虽然已经过了74个年头，但对活在自由民主时代的人们，仍不敢忘却，透过对二二八的追思纪念，省思极权政治带给人民的不幸，并警惕自己珍惜台湾得来不易的自由民主。毋忘二二八，也不能忘记人民对反抗威权、争取自由民主的最深愿望。

民进党指出，过去很长一段时间，二二八是台湾社会中不能明说的事。随着政府致歉态度的确立，教科书里面看得见有关二二八的内容，也有越来越多的档案出土、越来越多的新受难者被发现，并且恢复他们的名誉，给予平反以及赔偿，让二二八不再是禁忌，也不再是仇恨的根源。

民进党表示，不仅是二二八，其实后续的清乡和白色恐怖，也造成许多伤害。政府推动转型正义，是因为相信，记得历史、厘清真相、反省过去，这不仅仅是为了不再重蹈覆辙，更是为了团结社会、巩固民主，让台湾不断进步。

民进党说，总统蔡英文执政后，与民进党政府在过去几年，全力推动国家人权博物馆的贡献有目共睹；促转会的“台湾转型正义资料库”也已上线；去年甫成立的监察院的国家人权委员会，也将借由人权职权的独立运作，强化社会沟通与对话，普及人权理念，扎根人权教育，积极推动人权多元策略与国际布局，发挥提升人权的关键力量，确保社会公平正义之实现。

民进党表示，时间也已经证明，一个愿意面对历史、追寻真相的社会，并不会因此而分裂；相反的，正是因为勇于面对过去的错误，民主才会更巩固、社会也会更多元自由。

民进党强调，推动转型正义的目标，就是要让每一位生活在台湾的人民，每天都可以安心生活，自由阅读、自由发表意见、一起打造更美好的民主社会。未来还要继续努力，让阳光照耀在美丽宝岛，让沉冤的积雪都融化，让台湾的民主能够更加茁壮，更有自信立足在世界上。



