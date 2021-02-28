中共中央办座谈会 听取完善香港选举制度意见

中共中央部门举办座谈会，听取各界对完善香港特区选举制度的意见。

据新华社报道，中共中央有关部门2月28日在深圳举办为期两天的座谈会，听取香港社会各界代表人士对完善香港特区选举制度、落实“爱国者治港”的意见。全国政协副主席、国务院港澳事务办公室主任夏宝龙出席座谈会。

夏宝龙22日强调，“爱国者治港”是“一国两制”方针的核心要义，并要抓紧完善选举制度。回归后的香港要由爱国者治理，香港特别行政区的政权要掌握在爱国者手中，他并表示坚持“爱国者治港”是关系到“一国两制”事业兴衰成败的重大原则问题，容不得半点含糊。

香港特区政府政务司司长张建宗28日发表网志说，夏宝龙发表有关“爱国者治港”的重要讲话，对于完善香港政治体制发展及选举制度有重大意义。全面落实“爱国者治港”是准确贯彻“一国两制”方针必须遵循的根本原则，确保“一国两制”行稳致远，是维护香港特区的宪制秩序和保持长期繁荣稳定的重要前提。

他表示，“爱国者治港”原则一直都存在，既非新概念，也是最低要求。政治体制问题属中央事权，并非香港特区高度自治的一部分。特区不可自行制定政治制度，而选举制度是其中重要一环。夏宝龙重提“爱国者治港”原则，把这个大道理说得十分清楚，达到了正本清源的效果。