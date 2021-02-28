中国人寿等频遭举报 专家料官方将持强监管

中国人寿原员工张某实名举报中国人寿“大量造假”的问题引发广泛关注。中国银保监会在26日晚间做出回应，要求黑龙江银保监局第一时间成立专项工作组展开调查。

据《经济参考报》报道，2月24日，中国人寿嫩江支公司前员工张乃丹在新浪微博实名举报公司领导制造虚假保费一事登上微博热搜。举报信中，张乃丹说，中国人寿嫩江支公司存在保费造假、骗保套钱谋取私利、虚假增员、虚列费用、套取公司奖励及费用问题。#员工实名举报中国人寿大量造假#话题阅读量已突破7亿。

银保监会26日迅速发布回应表示，要求黑龙江银保监局第一时间成立专项工作组展开调查。全面排查中国人寿黑龙江省辖内相关业务，并根据查实的情况，对相关机构和责任人依法严肃处理。目前，中国人寿已作出具体安排，正在加紧开展有关工作。

据银保监会官网行政处罚信息，仅今年以来各级银保监局派出机构涉及到“虚列费用”的行政处罚信息就达到数十条，涉及到多家保险公司。虚列费用的手法也五花八门，有虚列会议费、汽油费、宣传费的，也有虚挂个人代理业务或中介业务套取费用的。

业内人士分析说，举报中所涉及的虚假材料、虚假数据等问题长期以来是保险业的顽疾。伴随行业乱象不断暴露，后续保险行业将继续保持强监管的高压态势，并将进一步实现监管“全覆盖”。当前，银保监会已在不断增订完善法规罚则增加违法成本，持续加大自查及检查力度，公司负责人和业务主要负责人责任也被进一步压实。

从过往案例看，除了竞争压力，所受处罚相较所获利益显得“微不足道”是部分行业人员敢于铤而走险的重要原因。对此，银保监会今年已加大相关监督及处罚力度，通过法规罚则修改增加违法成本，同时增加自查及检查力度，公司负责人和业务主要负责人责任也被进一步压实。

在银保监会2021年工作重点中，明确提出要持续改革优化银行保险机构体系，包括推进保险营销体制转型变革，持续提升公司治理和内控管理水平以及加强监管能力建设。此外，银保监会还接连发布文件，进一步实现对机构监管流程规制和人员的全覆盖。

2月18日，银保监会发布《银行保险机构声誉风险管理办法（试行）》，强化了全覆盖与问责制。其中提到，对于声誉事件造成机构和行业重大损失、市场大幅波动、引发系统性风险或影响社会经济秩序稳定的，董事会应听取专门报告。该办法还要求，行业机构将声誉事件处置情况纳入考核范围，对引发声誉事件或预防及处置不当造成重大损失或严重不良影响的相关人员和声誉风险管理部门、其他职能部门、分支机构等依法依规进行问责追责。

此外，银保监会还多次开展市场乱象整治“回头看”工作，其中包括“看整改措施是否严实有效”、“看违法违规是否明显遏制”的内容，和严格自查自纠、依法问责处理、构筑监管合力的工作要求。银保监会最新披露数据显示，2020年全系统处罚银行保险机构3178家次，处罚责任人员4554人次，罚没合计22.75亿元（人民币，4.68亿新元）。

多位受访专家预计，后续保险行业将继续保持强监管的高压态势，并将进一步实现监管全覆盖。