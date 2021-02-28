全球最大主权基金重仓中国3200亿人民币

又一家万亿资本巨头的最新持仓曝光。全球最大主权基金——挪威政府全球养老基金披露的年报显示，该基金的持仓中，前三大重仓股分别为苹果、微软、亚马逊。此外，该基金持仓中包含742家中国公司，中国股票持仓前三大重仓股分别为阿里巴巴、腾讯控股、美团。

据券商中国报道，全球最大主权基金挪威政府全球养老基金2月25日披露2020年年报。截至2020年12月31日，该基金持仓市值高达8万亿元人民币（1.65万亿新元）。该基金的持仓中，前三大重仓股苹果、微软、亚马逊，2020年股价累计涨幅分别为82.31%，42.53%，76.26%。

此外，该基金的持仓中包含742家中国公司，持仓市值达3205亿元。中国股票持仓前三大重仓股分别为阿里巴巴、腾讯控股、美团，持仓市值分别为425亿元、380亿元、127亿元。A股第一大重仓股是中国平安，持仓市值82亿元；第二是贵州茅台，持仓市值约为42亿元。为其持有的中国股票中第13大重仓股。

此外，该基金还加仓不少中国公司的股票。比如：蔚来汽车、小米集团、京东、贵州茅台，持股比例分别从2019年的0.03%、0.62%、0.38%、0.13%，上升为0.87%、0.78%、0.78%、0.17%。

数据显示，截至2020年底，挪威政府全球养老基金持仓市值为10.9万亿挪威克朗，折合人民币83458亿元。其中，权益投资约占72.8%，固定收益资产约占24.7%，房地产投资约占2.5%。该基金2020年的整体回报达10.9%。其中，权益投资回报为12.1%，科技公司贡献最大，回报率为41.9%。

该基金在年报中称，疫情导致在线工作，教育，购物和娱乐产品的需求急剧增加，开发这些产品的公司获得了可观的回报。比如其前三大重仓股苹果、微软、亚马逊，2020年股价累计涨幅分别为82.31%，42.53%，76.26%。其次是基础材料类公司，回报率为21.0%。收益增长受到扩张性的货币和财政政策以及新冠疫情造成供应中断引起的商品价格上涨等因素驱动。

资本巨头的投资动向备受关注，近期，已有多家知名投资机构披露了四季度13F报告，持仓情况也陆续曝光。巴菲特重仓股出炉，苹果和比亚迪受宠。巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦披露的财报显示，截至2020年12月31日，伯克希尔哈撒韦持有1204亿美元苹果公司股票，219亿美元可口可乐公司股票，以及58.97亿美元比亚迪公司股票。

具体来看，伯克希尔哈撒韦前十大持仓分别为苹果（持股市值1204亿美元）、美国银行（持股市值313亿美元）、可口可乐（持股市值219亿美元）、美国运通（持股市值183亿美元）、Verizon通信（持股市值86亿美元）、穆迪（持股市值71.6亿美元）、美国合众银行（持股市值69亿美元）、比亚迪（持股市值58.97亿美元）、雪佛龙（持股市值40.96亿美元）、Charter通信（持股市值34.5亿美元）。

2月12日，贝莱德披露的报告显示，截至2020年末，贝莱德的总持仓市值达到3.13万亿美元，较去年三季度末上升15.68%。贝莱德在去年第四季度总共增持了3281个标的，减持了1187个标的。在前五大重仓股中：苹果位列第一，持仓约10.56亿股，持仓市值约1401.81亿美元，较上季度持仓数量减少了1%。微软位列第二，持仓约5.16亿股，持仓市值约1146.6亿美元。亚马逊位列第三，持仓约2752.47万股，持仓市值约896.46亿美元。第四和第五分别为Facebook和谷歌母公司Alphabet，持仓市值分别约436.11亿美元和356.35亿美元。

特斯拉则位列第六位，持仓市值约353.4亿美元，较上季度持仓数量增长了31%。阿里巴巴位列第18位，持仓市值约203.31亿美元。值得注意的是，在其前十大重仓股中，除了大幅加仓特斯拉和增持Facebook以外，其他股票均遭到了小幅减持。