泛民初选涉违国安法 港媒：至少30人明会被控

港警在今年1月6日以违反《香港国安法》第22条“颠覆国家政权”罪为由，拘捕了55名发起及参与泛民主派“35+初选”的人士；他们原定下次报到日子为4月8日，但被警方国安处通知提前于今天下午2时到警署报到。

网媒“香港01”引述消息指出，这55人当中有至少一半，超过30人今天前往警署报到后会被落案控告“颠覆国家政权罪”，并于明天上庭。

今年1月6日清晨，警方突然登门拘捕逾50名泛民人士，被捕人士包括前港大法律系副教授戴耀廷，多位前任民主派立法会议员等。他们均与“35+初选”有关。

香港警方国安处高级警司李桂华当天在记者会上指出，上述被捕人士涉嫌违反《香港国安法》第22条“颠覆国家政权罪”，当中六人属组织及策划的角色，其余47人参与；其后，警方于隔天（1月7日）再拘捕收押于荔枝角收押所的人民力量副主席谭得志，以及正在石壁监狱服刑的前香港众志秘书长黄之锋。

此外，警方也向壹传媒、《苹果日报》、“立场新闻”及“独立媒体”四家传媒公司，送达由高等法院法官签署的“物料提交令”，索取与案件有关资料。

香港保安局局长李家超指出，涉案人士图谋以歹毒的计划令香港瘫痪，警方的行动是必要及必须的。他说：“如果这个歹毒的计划得逞，香港社会，包括经济、民生整体上都会受到极严重的冲击及破坏，而香港也可能再经历一个万劫不复的深渊。”

建制派纷纷表态支持警方的行动。民建联立法会议员周浩鼎认为，民主派的初选计划旗帜鲜明，有意图及有目的，意图破坏中央政府对香港行使主权的事实，明显违反《香港国安法》，警方是依法办事，合情合理。

不过，民主派组织“民间人权阵线”认为，参选人透过初选机制，向公众公开辩论政治立场及《基本法》赋予立法者的权利，不应视作违反国家安全的行为。警方断章取义诠释法律，制造大规模拘捕，意图营造白色恐怖，该组织对此强烈谴责。