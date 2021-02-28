茅台去年净利增18%超预期

中国茅台集团去年营业收入、利润总额分别增长13.7%和18.2%。

据澎湃新闻报道，贵州日报2月27日发布该省《2020年国民经济和社会发展计划执行情况与2021年国民经济和社会发展计划草案的报告》，其中透露了茅台集团去年的业绩表现。数据显示，2020年茅台集团营业收入、利润总额增长13.7%和18.2%。

以这两个数据推算，2020年茅台集团的收入和利润总额分别达到了1140.41亿元（人民币，下同，234.53亿新元）和543.72亿元，超预期完成目标。根据茅台集团此前定下的目标，公司计划2020年完成营业收入1100亿元，同比增长10%， 净利润505亿元，同比增长10%。

虽然从营收、净利13.7%和18.2%的增速上来看，2020年茅台集团的业绩增速较2019年再度放缓，距离前几年20%的高速增长更是有所不及。不过，按照前茅台集团党委书记、董事长李保芳在2019年年末对于茅台业绩预测时的说法，其“作为一家“千亿级”企业，寄望于长期保持30%左右的增速，既不理性、不现实，也是不负责任。茅台需要的是常态化、可持续、更健康的发展，而不是大起大落。”

同茅台集团一样，上市公司层面贵州茅台酒股份有限公司的营收和净利润也呈放缓趋势。此前，贵州茅台已发布业绩预告，预计2020年实现营业总收入977亿元左右，同比增长10%左右，预计实现归属于上市公司股东的净利润455亿元左右，同比增长10%左右。

从近年来的增速统计来看，贵州茅台自2014年业绩增速见底后连续保持了四年的高速增长，但近两年增速有明显回落。2017年，贵州茅台的全年营收和净利润增速分别达到了49.81%和61.97%，2018年，贵州茅台全年的营收和净利润也达到了26.49%和30.00%。

转折点发生在2019年，贵州茅台营业收入854.30亿元，较上年同期增长16.01%，归属于上市公司股东净利润412.06亿元，同比增长17.05%，增速放缓明显。

不过即使是在业绩放缓的情况下，茅台集团依然是白酒行业中的龙头老大，今年股价最高位触及2627.88元/股，市值突破3万亿元，超过深圳一年GDP总值。

在疫情的大环境下，白酒龙头代表表现出了极强的抗压性。根据澎湃新闻此前对2020年19家白酒上市公司半年报的分析，上半年19家白酒上市公司总营收为1350.92亿元，同比增长1.85%，归母净利润总额为489.05亿元，同比增长7.42%。

以营收排名前三的贵州茅台、五粮液、洋河股份计算，仅这三家的营收规模就占19家上市公司总营收的62.25%，达到881.5亿元，净利润更是达到388.58亿元，占净利润总额的79.46%。

若以茅、五、洋、泸、汾、古6家全国名酒计算，其净利润占比更是达到91.42%，剩余13家酒企共分8.58%。