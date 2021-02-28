鸿海造车进展再提速 平台联盟已近800家厂商

富士康母公司鸿海集团董事长刘扬伟27日透露，鸿海集团目前在帮MIH电动车联盟找业务“出海口”，他看好台湾发展电动巴士。

据台湾《经济日报》报道，刘扬伟说，鸿海集团目前在帮MIH电动车联盟找业务“出海口”，目前包含Fisker、拜腾等客户“手上已有十几张牌可以打”。同时，他看好台湾地区发展电动巴士，首度公开鸿华先进设计的两款电动车车款图样，预告6月鸿海MIH电动巴士就成形，10月就可以对外公开。

据财联社报道，在过去一年左右，富士康加大了对电动汽车领域的兴趣，先后宣布与电动汽车制造商拜腾和汽车制造商吉利达成合作协议。富士康董事长刘扬伟在去年10月份就曾表示，公司目标是到2025年至2027年为全球10%的电动汽车提供零部件或服务，并始终在与多家汽车制造商就未来的合作进行谈判。

值得一提的是，鸿海MIH电动车平台联盟已有近800家厂商参与，较本月6日透露的635家再次大幅增长。根据鸿海此前透露的计划，将于3月召开第一次MIH会员大会，与成员沟通MIH平台接下来的发展，今年也会陆续推动MIH平台可以造出来的车子。

进入2021年以来，鸿海造车计划平稳推进。就在1月末，MIH平台推出了电动车开发者工具平台EV Kit，后者被解读为汽车界的“安卓系统”，以开放的车端通讯协议，提供包括自驾系统业者等应用层合作伙伴进行电动车服务开发。

根据报道，EV Kit将在2月开放全球开发者预定，4月底开始交货。另据EV Kit供应商鸿华先进总经理李秉彦透露，第一批交货客户不只一家，且不只是台湾的。虽然暂时无法透露客户具体名单，但其也暗示，现在中国大陆地区很多出行公司都对电动车有需求。

特斯拉在短短十余年内，即超越众多传统的老牌汽车领导厂商，成为全球市值最大的汽车公司。这使得电动车这个新兴领域给创业者和投资者带来了无限的想象空间，特斯拉已是电动车领域的领跑者，也是主要追赶目标。

在特斯拉已经占据了一定的身位优势的情况下，这使得不少竞争者开始将更多的目光投入到了一些其它细分的领域。在继2019年首次被特斯拉抢走全球新能源汽车销量冠军的宝座之后，两者之间的差距在2020年进一步拉大。在此背景下，比亚迪正在采取多种措施突围，2021年伊始在哥伦比亚首都波哥大获得1002辆纯电动巴士订单，这是中国车企在海外地区迄今为止最大的纯电动巴士订单。在新能源乘用车销量比特斯拉落后的情况下，比亚迪正加大火力出击特斯拉尚未能真正撬动的全球新能源商用车市场。

而这一次，鸿海集团的发力点也将集中在电动巴士领域。对此，业内人士分析认为，虽然当前新能源商用车依然处于低谷，商用车电动化肯定是趋势，特别是在城市配送方面。拐点取决于政策的落地，比如路权问题，还有，如果动力电池价格和成本能够控制下来，并且续航里程能突破瓶颈，新能源商用车未来将会出现猛增的节点。