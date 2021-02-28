港教联会民调：大部分教师支持通识科改革方案

香港教育工作者联会（教联会）28日举行记者会，公布“教师对高中通识科改革的意见”调查问卷结果。调查显示，大部分受访通识科教师很支持或支持教育局的初步改革建议。

据中新社报道，香港教联会于2月中向全港中学发出“教师对高中通识科改革的意见”调查问卷，收到263位通识科教师回应，当中七成为常额教师，三成是合约教师或常额合约教师，平均任教通识科年资为8.4年。

调查显示，大部分受访通识科教师很支持或支持教育局的初步改革建议，其中超过七成受访者分别支持保持科目为必修必考(75%)，以及重整及删减课程内容(71%)。与此同时，约六成受访者则分别支持取消独立专题探究(64%)，以及增设内地考察(60%)。

超过七成受访者分别表示很认同或认同能够减轻学生的考试压力(72%)。同时，逾六成受访者分别认同这次改革使新课程更为聚焦和简化(64%)、能够释放更多时间修读选修科(63%)、增强学生对国家的认识(63%)，以及培养学生正面价值观(61%)。

根据新课程框架，学生需要参与内地交流考察，建议为10小时的学习时数。8成半受访教师期望局方提供资源及人手支援内地考察的工作，另有逾七成教师期望给予清晰指引厘清细节(73%)，以及容许学校弹性增加考察课时(72%)。

教联会表示，但这次改革幅度甚大，加上当局计划在新学年落实，受访教师期望局方尽快推出课程纲要、考试评核大纲及试题样本，并给予更多教学资源及专业培训，让教师早作准备。