华人民主书院据报撤离香港

《香港国安法》去年6月底实施后，至少两个倡议民主的政治团体据报已撤离香港，当中包括华人民主书院。

路透社前天（26日）引述消息人士作出上述报道，并称华人民主书院于去年9月迁往台湾。

报道引述华人民主书院秘书长指出，该机构经常批评中国政府以及参与香港的民主运动，“我们非常担心职员的安全”。

此外，路透社也引述消息说，华人民主书院撤离香港的另一个原因是接受美国国家民主基金会（National Endowment for Democracy, NED）的大笔资金。北京早在2019年12月宣布，对NED实施制裁，称其煽动极端暴力犯罪活动。

《大公报》2018年8月20日曾报道，华人民主书院的金主是NED，成立初期已投入近30万美元（约40万新元）。该机构在香港培训、筹划“港独”事务，并且发展外围组织。

网络资料显示，华人民主书院是一个非营利组织，在2011年5月于台北成立，目的是通过网上教育向华人社会推广民主。

据报道，除华人民主书院外，与德国自由民主党（Free Democratic Party）有密切关系的智库腓特烈瑙曼自由基金会（Friedrich Naumann Foundation for Freedom），其在港经营的全球创新中心（Global Innovation Hub）也在去年9月撤离香港并迁往台湾。

该中心负责人表示担心在《香港国安法》下，会被当局视为外国间谍，加上《香港国安法》也削弱了以往保护职员工作机密的“防火墙”机制，认为迁往台湾是该中心最好的选择。

