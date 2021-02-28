美前防长：北京或用蚕食战略夺取台湾实控岛屿

曾担任美国国防部长的盖茨（Robert Gates）26日指出，北京可能会考虑夺取接近大陆、由台湾实际控制的岛屿，这可能会是一种蚕食战略（nibbling strategy）。

综合《华盛顿邮报》网站视频与联合新闻网报道，盖茨26日参加《华盛顿邮报》的一场线上活动时说，经历1950年代中国大陆与台湾在金门与马祖对抗的危机，要再激发美国人支持台湾夺回这类岛屿会非常困难。

近期一些舆论分析认为，北京的目标将是东沙群岛。香港《南华早报》去年12月19日的分析文章，引用日本和台湾专家的观点指出，相比直接攻打台湾，解放军未来更有可能先夺取台湾所控制的东沙群岛。

盖茨警告，台海局势非常危险，在美中多面向竞争中，他最为担心台湾局势。随着中国大陆军事实力增强，北京可能对台采取行动，或是判断自己能在意料之外的对抗中获胜。

他指出，北京有很多方式可以施压台湾，例如孤立台湾，禁止武器进入台湾，“若这么做可能会引起与美国的对抗”，这是潜在危险的局势（dicey situation）。

对于美国的应对办法，盖茨建议，美国应认真考虑，是时候放弃在台湾议题上长期以来的“战略模糊”（strategic ambiguity），明确告诉两岸，不得单方面动武或寻求独立，改变现状。

“告诉中国（大陆）人，若无缘无故对台湾采取行动，美国将会支持台湾。”盖茨说，“同时告诉台湾人，若单方面改变现状或争取独立，就得靠自己。”

盖茨曾任美国中央情报局局长，并先后获得共和党小布什与民主党奥巴马的青睐，出任国防部长。