台销往大陆的莲雾订单据报也喊停

继中国大陆宣布3月起暂停进口台湾凤梨后，高雄六龟出产的莲雾据报也被暂停出口至大陆。

《联合报》今天下午报道，高雄六龟区农会原本预计下周出口一批3000多公斤的莲雾去大陆，但今早接获电话，大陆贸易商要求暂停莲雾进口，并先观望凤梨情势后再来决定下一步。

高雄市议员朱信强表示，每年4月至10月是六龟莲雾外销旺季，当地有高达七成莲雾销往大陆。他说，如果莲雾不能销往大陆，“可说是死路一条”。

六龟农会总干事邱兰英说，今年年初寒害导致莲雾减产，目前莲雾的外销数量十分少，但接下来即将进入旺季，非常担心莲雾也被禁。中国大陆周五（26日）宣布，因多次截获检疫性有害生物，从下月开始暂停进口台湾黄梨（大陆称菠萝，台湾称凤梨）。

六龟是高雄莲雾的最大产地，主要栽种蜜风铃品种专攻外销市场，全区有近七成的莲雾外销。六龟农会指出，以往莲雾外销至大陆、加拿大、新加坡等地；由于莲雾不耐储运，冠病疫情暴发后，空运成本大增，因此已几乎全销往距离较近的大陆市场。

不过，高雄市农业局代理局长王正一表示，六龟莲雾外销虽然以大陆市场为主，但产量没有凤梨多，且莲雾是走高单价的精品送礼市场。他强调，莲雾外销若受阻，会全力协助农民转销台湾市场。