莲雾外销大陆喊卡 高雄农业局：个別贸易商暂停出货

继中国大陆宣布3月起暂停进口台湾凤梨后，高雄六龟出产的莲雾据报今天也被暂停出口至大陆。对此，高雄市农业局回应，仅是个別贸易商“暂停”出货。

中国大陆周五（26日）宣布，因多次截获检疫性有害生物，从下月开始暂停进口台湾黄梨（大陆称菠萝）；今天又传出高雄市六龟区农会接获通知，下周原本要出口大陆的一批莲雾被大陆贸易商要求暂停进口，担心莲雾是下批被禁水果。

对此，高雄市农业局代理局长王正一向中央社表示，经农业局跟农会联系，确认这只是一家大陆贸易商下周“暂停”出货，仅属个別贸易商行为，并不是大陆官方禁止进口。

农委会今天也表示，经过询问部分业者，并且查证两岸协议平台，都没有相关信息，农委会将一步确认。

王正一指出，六龟莲雾因为受上波寒害产量损失，现在还在复原中，但现在还不是莲雾生产旺季。他也说，市府下月会在水果周帮农民行销，也已经跟大型卖场洽谈好，届时将会协助上架六龟莲雾。

王正一表示，全高雄莲雾一年产量约有5700吨，其中以六龟占比最重，主要是内销为主，约占比八成，其余两成才是外销，也是以外销大陆为主。

另据《联合报》报道，高雄市议员朱信强表示，每年4月至10月是六龟莲雾外销旺季，当地有高达七成莲雾销往大陆。他说，如果莲雾不能销往大陆，“可说是死路一条”。

报道引述六龟农会指出，以往当地的莲雾会外销至大陆、加拿大、新加坡等地；由于莲雾不耐储运，冠病疫情暴发后，空运成本大增，因此已几乎全销往距离较近的大陆市场。