恒生指数或迎史上最大调整

恒生指数有限公司周一将公布有关优化恒生指数建议的咨询结果，如果建议获得通过，将增加恒生指数成分股数量、个股市值权重以及快速上市。此举将影响追踪该股票基准的数百亿美元资金，香港恒生指数可能会进行51年历史上最大的一次调整，

据彭博社报道，恒生指数有限公司周一将公布有关优化恒生指数建议的咨询结果，如果建议获得通过，将增加恒生指数成分股数量、个股市值权重以及快速上市。

随着中国科技巨头的影响力不断扩大，香港股市已经发生了变化，迫使指数编制者对主要由银行和保险公司构成的基准指数采取行动。香港已成为一波中国大盘股发行股票的首选地点，其中包括快手科技等知名企业。快手成为继Uber Technologies Inc.之后全球最大的互联网首次公开募股(IPO)，在2月初上市首日飙涨161%。

内地投资者创纪录的买盘推动恒生指数1月份突破30000点，为2019年5月以来首次，腾讯控股和香港交易所等权重股领涨。分析人士认为，如果广泛的调整获得批准，那么2020年相对于全球同业录得数十年来最差表现的恒生指数可能还有进一步上涨的空间。

金利丰证券研究部执行董事黄德几说：“在此次调整中，预计会有更多新经济股票加入恒生指数，有鉴于此，该指数的估值将会进一步攀升，这也可能会使该指数波动更加剧烈。”

作为拟议调整的一部分，恒生指数正在研究确保被分类为香港公司的成分股维持在一定数量，这可能会削弱一些大型股票的影响力。根据去年12月的咨询文件，2020年，指数中内地企业的市值占比达到79%。

经过季度评估后，恒生指数周五纳入三家公司，成分股数量从52支增加到55支。调整将于3月15日生效。

恒生指数于1969年推出，最初有33支成分股，2007年开始纳入H股公司时增加至38支。去年，恒生指数实施了重大调整，将同股不同权股票和第二上市公司纳入指数，使阿里巴巴等内地巨头得以加入香港基准股指。