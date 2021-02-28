疫下香港保险业收入一落千丈

香港法律规定，投保人若购买香港保单必须亲身到香港签署才能生效，否则保单将不受香港法律保护。自去年2月，香港特区政府及内地政府分别实行强制检疫政策，两地流通受阻，保险业从业者的收入便随着保险生意一落千丈。

据香港中通社报道，近年来，香港保险以其独特的优势打开内地市场，获得急剧增长，从而吸引不少内地背景的“港漂”或新移民投入此行业，向内地投保人销售香港保险。根据香港保险业监管局（保监局）公布最新数据，截至2021年1月31日，香港个人持牌人士总数逾12.6万人。2020年源自内地访客的首三季新造保单保费累积下跌81.9%至65亿港元。

在安盛集团从事保险销售工作3年的邓先生透露，在他的客源中，内地客户占八成左右。疫情前他几乎每个月都会往返香港及内地一些城市出差面见客户，通过销售保单赚取充裕的收入。但是他透露：“去年3月份左右真的很困难，不方便回内地见客户，他们也过不来。为了居家抗疫，整个香港出门的人也少了很多，我只能支撑着生活。”

在英国保诚集团工作五年的莫先生则在内地购房，需按月还房贷，他身兼销售及行政工作，底薪较多，即便无销售提成，亦能保障一定收入。他透露，疫情以来已被降薪两成至三成，工作量亦随业务减少。

记者据保监局提供的数据注意到， 2020年持牌个人保险代理较2019年增长7%，相较2019年的增幅19%，表明考取香港保险牌照者仍有增加，但增幅有所收缩。

莫先生告诉记者，他所在的团队仍有来自航空业及服务业等失业重灾区的新成员加入，疫情下失业率屡创历史新高，保险行业以其门槛低、收益相对较高的优势吸引人加入。

港府早前宣布延长防疫措施，邓先生及莫先生均认为，若疫情在9月仍未好转，会考虑转行；但倘若9月能顺利通关，对香港保险前景仍然持乐观态度。

香港保监局公布，2020年首三季有效长期业务的保费收入总额为4127亿港元（708.94亿新元），上升5.1%；一般保险业务的毛保费为485亿港元，上升9.3%，香港保险业尚未式微。