中超冠军江苏足球俱乐部宣布停止运营

上赛季中超联赛冠军江苏苏宁俱乐部（现更名为江苏足球俱乐部）今天宣布停止运营。

据中新社报道，俱乐部在公告中称，由于各种无法控制的要素叠加，江苏足球俱乐部无法有效保障继续征战中超、亚冠赛场。俱乐部方面透露，近半年来多方奔走寻求承接，以极大的诚意转让俱乐部股权，不愿放弃江苏足球惧乐部传承的一丝机会。

“值此2021赛季准入截止之际，纵使我们对为俱乐部争得无上荣誉的球员和与俱乐部休戚与共的球迷有万般的不舍，但我们不得不遗憾公告，即日起，江苏足球俱乐部停止所属各球队的运营。”江苏足球俱乐部称，同时将在更大范围内期待社会人士与企业洽谈后续发展事宜。

上赛季中超联赛，江苏苏宁在决赛中击败广州恒大，首次夺得中超联赛冠军，成为历史上第九支夺得中国顶级联赛冠军的队伍。率队夺冠的功臣国脚吴曦也击败武磊、韦世豪首次获得中国金球奖。

此外，江苏苏宁男足还获得中超联赛亚军一次、足协杯亚军两次、超级杯亚军一次、中超预备队联赛冠军一次；女足共获得女超冠军一次、女超亚军两次、锦标赛冠军两次、足协杯冠军三次、超级杯冠军一次、亚冠联赛亚军一次。

报道认为，作为男女足均获得过联赛冠军的顶级球队，江苏足球俱乐部因投资方无法继续支撑而宣告解散，预示了中国足球当下经历的寒冬。其实早在上个赛季，已有多支职业球队退出中国足坛，但新赛季尚未开始前，卫冕冠军就遭遇“猝死”，这在国际足坛都实属罕见。