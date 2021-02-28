范徐丽泰：夏宝龙座谈会提取消区议会选委议席

中国国务院港澳办主任夏宝龙今天在深圳主持座谈会，与会的香港立法会前主席范徐丽泰指出，会上谈及应取消特首选委会当中100多名由区议会议员产生的选委议席；以及取消立法会内的五个超级区议会议席。

据新华社报道，中共中央有关部门今天在深圳举办为期两天的座谈会，听取香港社会各界代表人士对完善香港特区选举制度等意见。也是中国全国政协副主席的夏宝龙出席座谈会。

据香港电台报道，与会的范徐丽泰表示，会上除了谈及特首选委会成员和立法会议员应由爱国爱港人士出任，才能回应《基本法》的立法原意，也讨论到应取消选委会当中100多名由区议会议员产生的选委议席，改由全国政协当中的港区政协担任为当然代表。

范徐丽泰说，座谈会也谈到应取消香港立法会内的五个超级区议会议席。她解释，目前立法会的比例代表制，只有五个选区，导致选区太大；部分未能取得10%选票的参选人，也可以成为立法会议员，以致认受性不足。

因此，她建议应将立法会的选区最少划分为10区。

此外，范徐丽泰表示，在香港回归初期，选委会同时可以选出特首，也可以选出立法会议员。因此，她认为由选委会选出的立法会议员都会支持特首施政，并希望有关做法能重新在立法会当中实行。

她也说，由于选委会选出行政长官，选委应由爱国爱港者担任——除了全国政协外，全国有香港代表的组织，例如全国工商联、青联、妇联的香港区代表也可以选举代表参与选委会。

范徐丽泰说，区议会并非政权的区域组织，不能在政权当中起作用，因此取消其在选委会的议席并不会影响地区以及政府咨询组织的工作。

