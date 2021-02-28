大陆禁台凤梨 马英九：伤害台民众感情

中国大陆早前宣布下月开始暂停进口台湾凤梨（大陆称菠萝）。台湾前总统马英九今天表示，大陆此举不仅冲击果农生计，更让台湾社会错愕，伤害台湾民众的感情。

中国海关总署周五（26日）发布通知，称大陆海关去年以来多次从台湾输往大陆的黄梨中检出大洋臀纹粉蚧、新菠萝灰粉蚧和菝葜黑圆盾蚧等检疫性有害生物。为防范植物疫情风险，依据大陆有关法律法规和标准，决定自下月1日起暂停从台湾输入黄梨。

中国国台办发言人马晓光在新闻发布会上说，此举是为从源头上防范植物疫情风险，并称这是正常的生物安全防范举措，科学合理，符合大陆相关法律法规和标准。

对此，马英九今早在面簿专页发文表示，两岸在2009年签署《农产品检疫检验合作协议》后，已建立重大检疫检验突发事件协处机制，相互及时通报；此次大陆就是透过这个平台，向台湾通报因病虫害而决定暂停凤梨进口，显示双方的沟通管道并非完全断绝。

马英九也表示，总统蔡英文最近喊出愿意在对等尊严下，促成两岸有意义对话，化解对立，期待两岸人民逐渐恢复正常交流，“我肯定蔡总统的务实调整”。

在面对大陆暂停台湾凤梨进口的问题上，马英九建议政府好好思考，如何迅速重启两岸协商，展开有效对话。他强调，两岸也都应该放下政治成见，拿出善意诚意，才有可能及时避免伤害，真正解决问题。



