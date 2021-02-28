中国制造业PMI连续12个月位于临界点以上

中国国家统计局今天公布，中国2月份制造业采购经理指数（PMI）为50.6%，低于上月0.7个百分点，连续12个月位于临界点以上。

据中新社报道，从企业规模看，大型企业PMI为52.2%，比上月微升0.1个百分点；中、小型企业PMI分别为49.6%和48.3%，比上月回落1.8和1.1个百分点，均低于临界点。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河称，今年春节假日落在2月中旬，假日因素对本月企业生产经营影响较大，制造业市场活跃度有所下降，景气水平较上月回落。

在此背景下，产需扩张步伐有所放缓。生产指数和新订单指数分别为51.9%和51.5%，较上月回落1.6和0.8个百分点，制造业产需两端扩张力度有所减弱，但继续保持在扩张区间。从行业情况看，制造业景气面保持基本稳定，多数行业生产指数和新订单指数高于临界点。

进出口景气度亦有所下降。本月新出口订单指数和进口指数分别为48.8%和49.6%，低于上月1.4和0.2个百分点。受春节期间企业生产、采购活动放缓等影响，制造业外贸业务较上月有所减少。

值得注意的是，本月企业生产经营活动预期指数升至59.2%，高于上月1.3个百分点。报道引述部分调查企业反映，3月份将进入产销旺季，市场需求有望回升，企业对节后行业发展信心增强。

中国物流与采购联合会特约分析师张立群指出，基于PMI指数特点，历年春节因素对指数短期走势影响都比较明显。PMI指数中，未来生产经营预期指数提高，表明企业对未来市场预期比较乐观，预示春节后生产恢复势头较好。

但张立群也提醒，相关调查问卷反映，需求不足问题仍然是困扰三分之一以上企业的突出问题。因此，要继续加强扩大内需的各项工作，确保中国经济回升向好态势进一步得到巩固和加强。