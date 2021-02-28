陆禁台凤梨 赖清德：每人多吃不到两颗可解危机

针对中国大陆下个月起暂停台湾凤梨（大陆称菠萝）输入，台湾副总统赖清德今天回应，台湾每年销往大陆的凤梨约3000万颗，平均每人多吃不到两颗就能解决眼前危机。

综合中央社、《自由时报》等报道，赖清德今天下午出席活动时说，台湾凤梨很好吃，大陆人民明明也很喜欢，检疫也没有问题，从去年10月19日以后，台湾销往大陆的凤梨共500多批，百分之百合格，但大陆却突然片面以莫须有原因，违反国际规范取消台湾凤梨进入大陆市场，也影响台湾农民生产行销规划。

赖清德说，总统蔡英文、行政院长苏贞昌今天分別前往高雄及屏东，而自己与台南市长黄伟哲、以及台南市立委到台南向农民表达支持。他强调，要让大陆知道，即便政治压力再大都压不坏凤梨，也无法改变凤梨原有甜美。

赖清德也说，根据统计，台湾销往大陆的凤梨每年约4.2万公吨，换算约为3000万颗，台湾只要每人多吃不到两颗凤梨就能度过这次危机。

他并表示，更重要的是中长期问题，也就是蔡英文不断强调的在国际上多元行销，并鼓励食品加工业者提高生产品质，销往国际社会，妥善把危机化为转机。

中国海关总署周五（26日）发布通知，称大陆海关去年以来多次从台湾输往大陆的黄梨中检出大洋臀纹粉蚧、新菠萝灰粉蚧和菝葜黑圆盾蚧等检疫性有害生物。为防范植物疫情风险，依据大陆有关法律法规和标准，决定自下月1日起暂停从台湾输入黄梨。

中国国台办发言人马晓光在新闻发布会上说，此举是为从源头上防范植物疫情风险，并称这是正常的生物安全防范举措，科学合理，符合大陆相关法律法规和标准。

不过，《联合报》昨天引述不具名台湾党政人士指出，台湾国安团队刚就任，特别是执掌陆委会的新任主委邱太三，被认为是对中国大陆的理性务实派，走的是相对鸽派的路线，而这次凤梨事件，颇有不让国安团队轻易得分的意味。

党政人士也说，若单纯是病虫害问题，大陆方面应由农业主管机关发布此信息，但该消息却是由国台办发布，台方率先掌握有关消息的也是陆委会，当中显然有十足的政治针对性。



