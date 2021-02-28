大陆交通建设愿景拟高铁通台北

中国大陆国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》，在2021至2035年的交通建设愿景中，海峡对岸的台北市出现在规划当中。有大陆官方背景的“观察者网”刊文说：“期待不久的将来，铁路修到台湾，平潭成为去往宝岛最近的一个‘中转站’。 ”

据联合网报道，大陆国务院印发的纲要显示，在“加快建设高效率国家综合立体交通网主骨架”中，提出要从福州兴建高铁到台北。据悉，从福建平潭通往台湾的海底隧道将是铁公路两用隧道。

这份“规划纲要”提出，到2035年中国大陆要形成“全国123出行交通圈”：都市区一小时通勤、城市群两小时通达、全国主要城市三小时覆盖，以及“全球123快货物流圈”：国内一天送达、周边国家两天送达、全球主要城市三天送达。

在“加快建设高效率国家综合立体交通网主骨架”中，大陆提出未来15年将加快构建六条主轴。福州至台北的高铁属京津冀—粤港澳主轴中的支线，规划由安徽阜阳经黄山、福建福州至台北。

事实上，大陆在“十三五规划”（2016年至2020年）中的“长期铁路网规划”，就已提出要兴建福州至台北的高铁。而且大陆对于建高铁到台湾并非纸上谈兵，规划中的京台高铁平潭段就已经在去年10月完工通车。

值得注意的是，京台高铁平潭段的跨海大桥为公路、铁路两用大桥。亦即，大陆规划中平潭至台湾的通道将是铁公路两用。

据《平潭时报》报导，福建省高速公路建设总指挥部工程处处长陈礼彪提到，京台高速平潭段是大陆国家高速公路网的重要一段，是京台高速的重要组成部分，也是平潭的重要发展通道，对大陆整个国家高速公路网的建设将起到很好的支撑作用。

福建平潭综合实验区交通集团党委书记、董事长丁玉仁也指出，京台高速平潭段的全线贯通，将为将来修建平潭到台湾的海底隧道奠定良好的基础，做足前期准备工作。

有大陆官方背景的“观察者网”今天刊登一篇分析，标题是《修路到台湾，我们是认真的》，结尾强调：“期待不久的将来，铁路修到台湾，平潭成为去往宝岛最近的一个‘中转站’。 ”