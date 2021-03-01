重庆旅外网民质疑中印冲突 被令三天内回国自首

中国解放军早前披露有四名官兵在去年的中印边境冲突中阵亡，但这项说法却被部分中国网民质疑。中国警方为此展开调查，据报已有六人因发表“诋毁戍边英雄言论”而被捕；另一名旅外的19岁网民则被“网络追逃”，警方更勒令他三天内回国自首。

据美国之音报道，因在微博发表质疑和批评在中印边境冲突中阵亡的解放军的言论，而被重庆市沙坪坝区警方“网络追逃”的王靖渝表示，2月21日晚间，重庆警方、国安人员及身份不明的便衣人员，在没有出示任何证件的情况下进入其家中，并用手铐制服他的父母。

现年19岁的王靖渝指出，警方也查抄了家中的iPad、电脑、现金等很多物品，并将父母带到沙坪坝区覃家岗派出所分开关押，同时要求父母与他联系立即删除微博，否则将采取进一步措施。

据报道，此后王靖渝的父母每天早上6、7时就被带到派出所，晚上放回家。而在王靖渝接受境外媒体采访后，24日起每到晚上7时，就会有一男一女两个警察到他家，到了9时又会加派两人，他们巡视大约一小时后离开；最后，其中两人会留下来陪他们过夜，男警和王父、女警和王母分別同睡一床，天亮后再把父母押往派出所。

报道指出，警方也透过电话威胁王靖渝，如果不回国，就算在美国、在欧洲也会把他引渡回去。王靖渝从2019年7月离开重庆，目前正在欧洲旅行。

综合澎湃新闻、环球网等报道，截至2月23日为止，中国警方已追查七则提出质疑的网络言论，其中六人被拘留，另一人（即王靖渝）因身处国外而被“网路追逃”。这六名被拘者分别身处北京、河北秦皇岛、贵州贵阳、广东茂名、四川绵阳、江苏南京。

报道指出，被拘的六人，有三人被警方以涉嫌寻衅滋事罪拘留，另三人则分別被处以行政拘留7日、13日、15日的处罚。

在这六人中，以网名“辣笔小球”、被南京警方逮捕的的网络大V（意见领袖）案例最受瞩目。

“辣笔小球”早前发文质疑，“最大的官——团长活下来了，看来这个团长个性是‘飞将+脱兔+神机+血路+强运’。在此基础上，‘外军溃不成军、抱头逃窜’。反正，我们赢了。”

“辣笔小球”还说：“牺牲的这四位都是因为‘营救’而立功，连去救人的人都牺牲了，那肯定有没救出来的啊，说明阵亡的不仅仅只有四人。这也是印度敢于第一时间公布阵亡人数和名单的原因，在印度看来，他们赢了，且代价更小”。

事后，新华社等官媒展开强烈批判，声称“诋毁英雄，就是与祖国对立、与人民为敌”，“辣笔小球”的言论是“逾越道德底线”、“触犯法律红线”等。

公开资料显示，“辣笔小球”，实名仇子明，江苏南京人，法律硕士，系《经济观察报》驻沪记者，长期活跃于社交平台，曾因网络约架而惊动山东警方。

《经济观察报》发布声明称，仇子明早在2015年就已从该报离职，强调其言行与该报没有任何关系。