47港人被控颠覆罪 台陆委会：万分沉痛

香港警方昨天下午以涉嫌违反《香港国安法》下“串谋颠覆国家政权罪”，起诉包括香港大学法律学院前副教授戴耀廷等47名泛民主派人士，台湾陆委会昨晚表示，对伤痕累累的香港民主及人权，感到万分沉痛。

据中央社、《自由时报》等台媒报道，陆委会指出，香港民主派的立法会初选，早在过去即有前例。不论过去或现在，民主派人士的出发点，归根究底都只是爱香港的初心。过去能做，但现在却被解读为颠覆政权，相信各界都难以接受。

陆委会呼吁，中国大陆一味蛮横打压，只会引发更多的对抗与敌意，无助于香港的繁荣与稳定，只有将民主自由权利还给港人，才能让香港长治久安。

陆委会也提到，台湾总统蔡英文曾表示，只有民主制度，才能出现自我节制、勇于反省的政府。现处于黑暗逆境的香港民主，“也让台湾更珍惜、坚定守护我们的民主自由”。

昨天被香港警方起诉的47人，除了戴耀廷，也包括荃湾区议员岑敖晖、前立法会议员区诺轩、社民连的岑子杰和梁国雄等人。他们将在今天上午在西九龙裁判法院提堂。

港警今年1月6日以违反《香港国安法》为由，拘捕了上述人士，并指他们发起及参与泛民主派“35+初选”。

香港保安局局长李家超当时受访时指出，涉案人士图谋以歹毒的计划令香港瘫痪，警方的行动是必要及必须的。他说：“如果这个歹毒的计划得逞，香港社会，包括经济、民生整体上都会受到极严重的冲击及破坏，而香港也可能再经历一个万劫不复的深渊。”

