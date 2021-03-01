近9亿中国人申领防疫健康码 绝大部分地区实现“一码通行”

中国互联网络信息中心近日发布的第47次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，疫情疫情防控期间，全国一体化政务服务平台推出“防疫健康码”，累计申领近9亿人，使用次数超过400亿人次，支撑全国绝大部分地区实现“一码通行”。

据《人民日报》海外版报道，作为疫情防控的重要工具，许多城市联合相关供应商推出了健康码，但“千地千面”、“一城一码”的健康码，给人们跨地区出行带来不便。国家卫健委、国家医保局等日前联合发布《关于深入推进“互联网+医疗健康”“五个一”服务行动的通知》，明确各地落实健康码全国互认、“一码通行”。

由于不同省份风险等级、响应级别和防控要求不同，各地健康码生成标准和对接平台不一，制约了“一码通行”落地。针对这一问题，国家发展改革委副主任连维良日前在全国春运电视电话会议上表示，要落实好防疫健康码统一政策、统一标准、全国互认、“一码通行”。

随着政策、标准逐渐统一，健康码正加速走向全国互认。目前，依托全国一体化政务服务平台数据共享等支撑，大部分省份的健康码已实现了信息共享、互通互认。人们凭全国一体化政务服务平台健康码的无异常信息或各地健康码绿码均可通行，无需申领和出示到访地健康码，不需要重复出示其它疫情防控码，进一步便利人员出行。

一系列国家标准发布，为加快推动各地健康码的跨地区互通互认提供了技术支撑。2020年4月29日，《个人健康信息码参考模型》、《个人健康信息码数据格式》和《个人健康信息码应用接口》三项国家标准发布，个人健康信息码加快走向码制统一、展现方式统一、数据内容统一。目前，京津冀、长三角、大湾区等全国绝大部分地区已实现“一码通行”；作为旅游度假热门地的海南，已与全国30个省份实现健康码互认。

在快速普及中，健康码也在不断升级改造，实现信息互通，为更多人群提供便利。为便利老年人、儿童等不使用或不会操作智能手机的群体出行，国家政务服务平台提供“老幼助查询”功能，实现一键代办代查；“四川天府健康通”微信小程序推出“离线码”功能，支持下载打印纸质“离线码”；广东省打造的“健康防疫核验系统”，提供刷身份证进行出入登记和核验健康码（“粤康码”）服务。为满足各类防疫需求，国家政务服务平台、腾讯健康码、阿里健康码等上线了核酸检测预约、结果查询，新冠疫苗接种查询，密接自查，风险区域查询等功能。

北京市人大常委会立法咨询专家胡功群表示，健康码互认目前在技术上没有障碍，只需各地遵循标准技术规范，互相开放共享数据，保证业务的有效性和协同性。从深层原因看，健康码互认考验地方政府相关部门解决问题的意愿和决心。

专家表示，应进一步提升各地政府运用大数据技术进行精准防控意识，不断加强对基层执行人员培训，及时了解掌握中央和各地疫情防控政策，确保健康码真正实现全国互认。

有望数据全流通

除了“通行”，健康码还能做很多事。为此，国家卫健委等部门联合发布的《关于深入推进“互联网+医疗健康”“五个一”服务行动的通知》指出，强化行业内“一码通用”，推动居民电子健康码与金融支付码、市民卡等“多码融合”应用，实现健康码“一码通行”。

中国电子技术标准院信息技术研究中心主任周平表示，健康码应用不仅是出行，与互联网医疗、健康养老等都有一定关联，未来从业态上讲健康码会涉及保险等社会保障。伴随“一码通行”的落实，健康码的作用将越来越大。