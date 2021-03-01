习近平强调法律服务人员要拥护中共领导

中共总书记、中国国家主席习近平强调，要把拥护中国共产党领导和中国社会主义法治，作为中国法律服务人员从业的基本要求，中国也决不走西方“宪政”、“三权鼎立”、“司法独立”的路子。

《求是》杂志在今天（3月1日）出版的最新一期，发表题目为《坚定不移走中国特色社会主义法治道路，为全面建设社会主义现代化国家提供有力法治保障》的文章。这篇文章是习近平去年11月在中央全面依法治国工作会议上讲话的主要部分。

据新华社昨天（2月28日）发布的文章内容，习近平提到，中国法律服务队伍总体而言“是好的”，但也存在不少问题。习近平说：“有的热衷于‘扬名逐利’，行为不端、诚信缺失、形象不佳；极个别法律从业人员政治意识淡薄，甚至恶意攻击我国政治制度和法治制度。”

习近平强调，要加强教育、管理、引导，引导法律服务工作者坚持“正确政治方向”，依法依规诚信执业。

习近平重申，“党大还是法大”是一个政治陷阱，是一个伪命题，“对这个问题，我们不能含糊其辞、语焉不详，要明确予以回答。”

习近平提到，中国推进全面依法治国，决不照搬别国模式和做法。他说：“实践证明，我国政治制度和法治体系是适合我国国情和实际的制度，具有显著优越性。”

在习近平发表上述讲话一个月后，中国司法部部长唐一军去年12月在中华全国律师协会举行的座谈会上说，要强化中国律师队伍思想政治引领，教育引导广大律师坚持“正确政治方向”。