南中国海军事活动频繁 台军东沙岛演训撞期解放军军演

近来台海局势升温，加上越南渔政船不断侵扰南沙太平岛海域，台湾行政院海洋委员会海巡署日前公告，东沙岛、太平岛分别于3月1日、23日实施年度火炮实弹射击，模拟解放军、越南渔政船侵扰事件进行演训。

无独有偶，大陆近期也在南中国海密集军演，据央视2月27日报道，解放军军南部战区海军远海联合训练编队近日组织主炮对海射击、防空反导等多课目实弹射击演练。大陆广东海事局2月26日在官网显示，广东海事局发布航行警告，称南海雷州半岛西部海域将有军事训练，演习时间自3月1日至月31日，长达一个月。

台媒《中国时报》报道，东沙岛演训时间是3月1日上午8时至晚间9时，射击范围由东沙岛向外海延伸八海浬，最大弹道高度为1万2000呎；南沙太平岛演训时间为3月23日上午8时至晚间8时，范围由岛中心向外海延伸五海浬，最大弹道高度为1万2000呎；但若天候不佳，则改为在3月30日上午8时至晚间8时实施。

台湾海巡署表示，海巡署自2000年成立，接替原本驻守岛上的海军陆战队，持续守护东沙、南沙太平岛，每年都有例行训练，每季安排火炮射击，1日、23日的演训为今年第1季全岛防卫火炮武器对海实弹射击训练。

海巡署强调，东沙岛、太平岛的对海实弹射击，是例行性的火炮训练，每季1次，由海巡署东南沙分署实施设计训练，军方并未参与演训。至于这次军演是否动用岛上配备的120公厘迫击炮、81公厘迫击炮、40公厘防空炮、40榴弹枪、T─75机枪与20机炮等火炮武器，海巡署则不愿透露。

东沙岛、太平岛3月演训，海委会早在今年1月25日即请渔政署对外公告，提醒渔民避开危险区域，不过，由于两岸军事情势升温，因此这项例行对海实弹射击，仍是备受各界关注。