日媒：日中相互暗示动武 蕴藏事态升级危险

今天（3月1日）是中国允许海警局船只使用武器的《海警法》实施一个月。日本政府此前警告若中国海警局船只在钓鱼岛（日称尖阁诸岛）强行登陆，将可能采取或给对方造成致命伤的“危害射击”。有日本媒体报道指出，虽然此举是迫于反对海警法的国内舆论压力，但日中双方暗示使用武器来相互牵制的状态蕴藏着升级为不测事态的危险性。

据日本共同社报道，日本防长岸信夫2月27日在视察地东京都府中市再度重申“尖阁毫无疑问是我国的领土。必须切实守卫。”

在此前25日的自民党会议上，日本政府出示了关于钓鱼岛局势应对的新见解。海上保安厅的负责人介绍称，外国公务船只强行登陆将认定为凶恶犯罪，有可能实施危害射击。危害射击是行使基于《警察官职务执行法》的警察权，公务船是将海警局船只考虑在内。

警职法也适用于日本自卫队。岸信夫对自卫队的危害射击有所保留，称“将根据个别情况做出判断”。

危害射击此前基本上仅限于正当防卫和紧急避难。日本政府在现行法律体制的范围内明确表示也可适用于阻止在钓鱼岛登陆，背后原因在于反对海警法的保守派为中心的舆论高涨的影响。

中国《海警法》实施后，迫于舆论压力，日本朝野政党均开始向政府提出完善法制的要求。但政府考虑到与国际法的一致性，对新的法律完善工作维持谨慎态度。

对此，自民党年轻议员表示：“政府在尖阁应对问题上缺乏干劲。这样无法坚守领土。”自民党内部也相继有中层议员指出，“中国通过海警法把矛头指向尖阁，日本为了与中国对峙也有必要完善法律”。

在自民党内部充满对政府不满情绪的背景下，日本政府发布了有关危害射击的见解。保守派对该见解予以积极肯定。政府相关人士透露“有必要排解不满”。

报道称，从《海警法》开始实施的本月1日到26日为止，中国海警船驶入钓鱼岛附近海域的天数达六天，较今年1月的三天翻一番。船只也搭载了类似机关炮的装置，有时还做出试图接近日本渔船的动作。现场与担当警备的海保巡逻船之间呈现出一触即发的紧张局面。

曾身处现场海域的渔船相关人士就海警局船只不安地表示：“（海警局船只）步步逼近，感觉受到威胁。”

日本政府设想的步骤是，在海保的巡逻船不足以应对海警局船只的情况下，由防卫相向自卫队发布海上警备行动命令，接手行使警察权。但有防卫省干部表示：“一发枪响都有可能发展为大规模的军事行动。