央视时隔14年再播日本动画 日媒：或代表中日关系有所改善

2月13日开始，中国中央电视台开始播放日本动画作品《工作细胞》第一季，在中国国内网络上引发热烈讨论。日媒称，这是时隔14年后，中央电视台再次播放日本动画作品，或许代表中日关系有所改善。

日本《东方新报》报道称，《工作细胞》是日本漫画家清水茜的漫画作品，2018年改编为动画。内容通过“拟人化”红血球、白血球以及各种病毒，讲述“守护人体”的故事，该作品在日本也十分受欢迎。《工作细胞》从数年前开始，就在中国网络上备受关注，2019年曾获中国影视界颇有权威的“白玉兰奖”最佳剧本奖。

《东方新报》称，上世纪80年代，中国各电视台都曾热播过日本的动画作品。《铁臂阿童木》《聪明的一休》等作品，当时是中国小孩之间的重点话题。但此后由于中国国内“应增强本国动画产业”的声音开始加强，同时中日关系恶化，导致日本动画作品逐渐从中国的电视上消失。自2007年起，中央电视台逐渐不再播放日本动画作品，而是播放《喜洋洋与灰太狼》等中国国产动画作品。

报道认为，《工作细胞》此次在中国播放，是由于冠病疫情暴发，全世界对健康和疾病的关注度都在增强，该作品本能让孩子们学到免疫、预防疾病等知识，有一定的教育意义。同时，也有中国媒体业内人士表示，这是中国政府显露重视日本的姿态。

在中国的网络上，对于《工作细胞》，不少人都善意地写下“很久没有在电视上看到日本动画作品了，很感动”“不愧是日本动画，作画非常精细”等评论。