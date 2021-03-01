美智库指中国新设至少16处洲际弹道导弹设施

美专家指出，中国军方很可能在内蒙古自治区新设至少16处被认为是洲际弹道导弹（ICBM）的发射设施。分析卫星照片并汇总论文的智库“美国科学家联合会”核问题专家汉斯･克里斯滕森（Hans Kristensen）指出，“增强设施有提高对美国反击能力的意图”。

据共同社报道，克里斯滕森透露，位于内蒙古吉兰泰附近沙漠地带的军事演习场在2016年以后，分三期至少建设16处发射设施，其中11处于去年下半年开工。中国此前拥有18至20处发射设施，若新建部分完工，将几乎翻倍。据分析，其中四处将在一年内、剩余部分将在数年内完工。

各处设施分别保持2.2公里以上间隔修建，克里斯滕森指出“或许是为了防止在一次核袭击中多处同时被毁”。据称附近挖掘了两条长约350米的隧道，从位置和形状来看，目的可能是防止机动发射装置和导弹被从上空发现。

据分析，相比原来的使用液体燃料的导弹，新设施适用于能够更快发射的固体燃料导弹。比ICBM“东风5”型的设施更小，很可能设想对应包括新型多弹头ICBM“东风41”在内的固体燃料导弹。

克里斯滕森分析称：“中国军方有可能得出结论认为，一边通过预警系统保护固体燃料ICBM一边使用是维持反击能力的唯一方法。”