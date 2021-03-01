大陆鳗鱼抢占日本市场 挤压台湾鳗鱼

台湾鳗鱼产业已逾半世纪，90年代出口逾6万吨，但大陆崛起以低价、量大抢攻日本市场，台湾盛况已不复见，鳗鱼加工厂、包装厂都只剩个位数，鳗鱼养殖户也不到全盛时期10%，以前桃园因机场地理位置常见的活鳗“赶飞机”画面几成绝响，疫情冲击更雪上加霜。

据中时新闻网报道，台湾区鳗鱼发展基金会执行长汪介甫说，90年代台湾鳗鱼产业缔造5.6亿美元（约7.45亿新元）产值，日本市场每两只鳗鱼就有一只来自台湾，但随着大陆以企业概念投入设备经营，抢攻日本市场，如今大陆鳗鱼在日本市占率达55％，台湾剩不到5％；尤其是加工鳗，大陆采用价格低的美洲鳗倾销，台湾加工厂从全盛时期逾20间，如今只剩五根手指头数得出来。

汪介甫指出，去年因疫情冲击，日本饮食习惯改变，不再到店内用餐，改采外带或超市添购，大陆加工鳗吃香，提供饭店、鳗鱼店的台湾活鳗则受到严重冲击，一整年出口日本不到1000吨，创历年最低纪录。

台湾“活鳗大王”吴明韦此前以独门技术，将活鳗冰昏24小时内空运日本，存活率几乎百分百，成鳗年销日本约1000吨，占台湾一半。但他直言，疫情冲击下，公司出口日本数量腰斩，也导致价格暴跌，五、六年前鳗苗最高一条210元（新台币，下同，约10新元），前年11月至去年初最高到一条170元，随疫情升温，去年中迄今跌到每条30元，每公斤活鳗也从10年均价600至1000元，跌到400元。

但吴明韦乐观地说：“最坏时候说不定是最好的时候！”对比旅游等其他产业仅剩10至20%，受惠内销市场强，他营业额还能维持一半算很幸运。他认为，去年已跌到谷底，近期正慢慢恢复，加上疫苗加持，相信今年夏天可望恢复到70%。

桃园市渔会总干事陈义成说，鳗苗无法繁殖，只能透过捞捕，养殖成熟再贩售，但去年疫情爆发后，严重影响鳗鱼外销，鳗鱼养殖业者有的转行，或者减少养殖数量，导致鳗苗价格大跌。