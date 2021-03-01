印中据报在边境地区设非军事区

印度和中国据报正在两国边境地区设立非军事区，而此举引发印度安全机构部分成员的不满。

据彭博社今天（3月1日）报道，匿名印度官员透露，双方士兵现阶段将不再在班公湖北岸长达九公里的地区进行巡逻，并称双方达成的协议将使印度军方从去年8月占据、且具有战略意义的高点撤退。在这之前，中印双方去年也在大约150公里以外的加勒万河沿岸设立类似的非军事区。

官员们提到，此次撤离现阶段缓解了印中紧张局势，但印度安全机构的一些成员认为，建立非军事区对北京有利。他们称，中国反对印度提出双方每隔一天在班公湖周围地区巡逻的提议，原因是这会影响北京的主权，而中国的反对引发猜疑。

报道称，印度国防和安全官员告诉印度政府，他们对于班公湖周围地区的情况感到担忧，但印度政府选择迅速完成脱离接触。

印中双方已开始在边境摩擦点撤兵。中国外交部发言人汪文斌上周五（2月26日）在例行记者会上说，中印一线部队在班公湖地区完成脱离接触，现地局势明显缓解。

汪文斌说：“双方应珍惜当前来之不易的局面，共同巩固既有成果，保持磋商势头，进一步缓和事态，完善边境管控机制，推进边界谈判进程，不断积累增进互信，实现边境地区和平安宁。”

中国外交部官网并未提及外交部对于非军事区的回应，但彭博社报道，外交部在回答问题时提到，媒体编造设立非军事区的新闻。