财新中国制造业PMI降至九个月来最低值

在制造业供求增速放缓，就业和通胀压力增加的影响下，财新中国制造业采购经理指数（PMI）降至2020年6月以来的最低值，也低于市场预期。

据财新网今天（3月1日）报道，财新中国制造业PMI连降三个月，2月录得50.9。接受路透社调查的分析师早前预测，2月指数为51.5。

2月生产指数和新订单指数分别录得过去十个月和九个月的最低值。报道称，外需继续拖累总需求，新出口订单指数连续第二个月大幅低于荣枯线。调查中，受访企业强调了冬季海内外疫情对市场景气度的负面影响。

受供求增速放缓影响，中国就业市场继续承压，2月就业指数连续第三个月位于收缩区间，且降幅有所扩大。

报道称，中国市场恢复节奏放缓后，企业并不急于补充员工离职后的空缺。此外，当月积压工作数量仍出现九个月来首次下降，显示市场需求疲弱。

财新智库高级经济学家王喆说，中国2月制造业复苏动能进一步减弱，但企业对未来预期更加乐观，市场信心主要来自过去一年多疫情防控经验的积累，尤其是不利的秋冬时节即将结束的因素。

制造业企业经营者对中国国内外冠病疫情形势好转信心充足，2月生产经营预期指数跳涨至2014年9月以来第二高点。

王喆认为，既要精心呵护后疫情时代经济复苏的态势，又要给予通胀足够的重视，是政策面临的主要挑战。

中国国家统计局昨天公布，中国官方制造业采购经理指数在2月跌至去年5月以来的最低点。