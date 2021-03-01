提升产业链供应链稳定性 中国要在国际市场把握主动权

中国过去五年工业和信息化成绩非常显著，接下来将提升产业链与供应链稳定性和竞争性、强化制造和网络强国建设支撑、推进产业结构优化升级，并加快发展数字经济。

中国工信部部长肖亚庆今天（3月1日）在记者会上强调，布局新兴产业链，着力增强产业链、供应链自主可控能力，可有效维护中国经济安全，塑造未来发展新优势，在激烈的国际市场竞争中牢牢把握住主动权。

据澎湃新闻报道，肖亚庆表示，新一代信息技术、新材料技术、新能源技术等正在加快突破和加快发展，这些都深刻改变着世界经济的发展模式和国际产业分工的格局。所以中国要坚持科技自立自强这一最本质的要求，充分发挥超大规模的市场优势和新型举国体制优势，大力推动创新驱动发展，体系化提升制造业的自主创新能力，着重打好关键核心技术攻坚战，完善共性基础技术的供应体系，特别是要加快健全以企业为主体的创新体系，鼓励企业加大投入，催生更多原创性、颠覆性的技术。

他提到，鼓励创新，不仅仅是要在具体的技术和产品上创造出更多的产品和更多的单一技术，更重要的是要进一步提升制造业创新能力。

肖亚庆也指出，要着力提升产业链供应链稳定性和竞争力，打造未来发展的新优势。自主、完整并富有韧性和弹性的产业链供应链，是经济平稳增长的重要保障。中国的产业类别是最完整的，配套齐全，并深度融入了世界产业分工体系，这不仅保证了中国经济平稳健康发展，也为世界经济的增长和发展作出了很大的贡献。因此，中国要把提升产业链、供应链的稳定性和竞争力放在突出重要的位置，实施制造业强链、补链行动和产业基础再造工程，加快补短板、断长板，布局新兴产业链，着力增强产业链、供应链自主可控能力，有效维护中国经济安全，塑造未来发展新优势，在激烈的国际市场竞争中牢牢把握住主动权。

肖亚庆亲爱到，要大力推进产业结构优化升级，促进产业素质的整体提升。产业结构优化升级是提高中国经济竞争力的关键。要锚定“加快发展现代产业体系”，深化供给侧结构性改革，在“巩固、增强、提升、畅通”上狠下功夫，切实转变发展方式，增强制造业供给体系对国内需求的适配性。深入实施重大技术改造升级工程、质量提升行动，建设绿色制造体系，推进产业在国内有序转移，要加强优质企业的梯度培育，加快改造提升传统产业，推动包括集成电路、5G、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保等新兴战略性产业的发展壮大，培育发展未来产业，要打造一批具有国际竞争力的产业集群。

中国也应加快发展数字经济，以数字化变革催生和创造发展新动能。经济数字化转型是大势所趋。要把握数字化、网络化、智能化的发展方向，发挥中国既有基础和优势，统筹推进数字产业化和产业数字化，全面部署5G、工业互联网、数据中心等新一代信息通信基础设施建设，实施制造业数字化转型行动、智能制造工程、中小企业数字化改造等等，促进新一代信息技术与制造业充分融合、制造业与服务业深度融合，加快发展数字经济，最根本的是要推动实体经济的发展。

肖亚庆谈到，中国会进一步深化改革、扩大高水平开放，持续增强新发展活力，中国会全面放开一般制造业，大幅放宽市场准入，更好利用国际国内两种资源、两个市场，形成具有更强创新力、更高附加值、更安全可控的产业链，培育产业参与国际合作和竞争新优势。

另据路透社报道，工信部发言人田玉龙在同一场合表示，高度重视芯片产业，全面优化环境政策，加大企业减税力度，芯片发展还需在全球范围内加强合作。