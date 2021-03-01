【图集】港47名民主派提堂 大批市民法院外排队警举蓝旗

香港55名民主派参与去年7月中的“泛民主派初选”，初选发起人港大法律学院前副教授戴耀廷等47人昨日以串谋颠覆国家政权罪被拘捕。案件今日首次提堂时，大批市民到西九龙法院大楼外轮候公众筹，由于人员众多，警方一度举蓝旗警告民众遵守限聚令。

据《星岛日报》报道，凌晨开始，已有大批市民到西九龙法院大楼外轮候公众筹，至早上7时许，现场已大排长龙，警方派员到场戒备。其中一些人在院外排队，还有部分人士在院外声援泛民主派。排队等候进入法院的，还包括早前参与初选被捕、但昨日未被控的前立法会议员邝俊宇，以及香港众志成员何嘉柔和黄莉莉。

在院外排队入场的民众举手势声援泛民主派。（路透社）

早上9时许，现场人数已逾100人，期间警方一度举蓝旗，警告部分人士遵守限聚令。警方开麦促市民保持社交距离，安排市民分组隔开等候。

警方还设置了铁马，有人拉起写有“释放所有政治犯”的横额，亦有人叫口号，现场有10多名警员戒备。

法院外有民众拉起“释放所有政治犯”的横额，要求释放被捕的泛民主派。（路透社）

英国、美国、加拿大等驻港领事馆人员、欧盟驻香港办事处副办事处主任韦理斯（Charles Whiteley）也有到场。韦理斯表示，欧盟昨已就案件发声明，对政府检控表示关注，驻港代表会继续关注案件。

支联会主席李卓人在法院外表示，在香港从未见过如斯荒谬的事，因为初选依照基本法，怎能说初选有罪，而且被控的策划行为并未付诸实行。他认为这次行动目的是清算所有民主力量，达至震摄效果，他相信香港人不会放弃。

香港警察今早在西九龙法院外守卫。（法新社）

另外，亲建制媒体《紫荆》杂志3月号则独家授权发布全国政协副主席、国务院港澳事务办公室主任夏宝龙，在2月22日全国港澳研究会举办的“完善'一国两制'制度体系，落实'爱国者治港'根本原则”专题研讨会上的致辞。

其中提到，夏宝龙点名批评黎智英、戴耀廷、黄之锋说：对于反中乱港分子当中的极端恶劣者，如黎智英、戴耀廷、黄之锋，则不仅仅是不能允许他们染指香港特别行政区的任何公权力，还要对他们的违法行径依法给予严惩。