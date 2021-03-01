科兴疫苗预约系统再开放 逾2万港民已种第一剂

香港冠病疫苗接种计划于2月26日正式展开，第二轮网上预约系统于3月1日开放，已经有逾2万居民接种第一剂。

据香港中通社报道，预约系统今日早上开放，属于五个优先组别的市民可预约八间科兴疫苗的社区接种中心，以及香港医院管理局辖下18间普通科门诊诊所的接种名额。但香港中通社记者9时半登录网站时显示，预计预约等候的时间多于一小时。

除社区接种中心及香港医管局辖下18间普通科门诊诊所外，属于优先群组的市民还可到参与计划的私家诊所接种。预计参与计划的私家医生，最快于3月1日收到疫苗。五类优先组别人士包括：医疗机构及参与抗疫工作人员；60岁或以上人士；安老院舍和残疾人院舍的院友及员工；维持必要公共服务人员；跨境运输、口岸、港口工作人员；最快可于3月2日到私家诊所接种科兴疫苗。

至于2月27日从德国抵港的首批58.5万剂复星医药/德国药厂拜恩泰科疫苗“复必泰”，特区政府会于本周内开放网上预约系统，让市民选择预约接种，具体安排会在短期内公布。此外，据香港特区政府28日晚公布，自2月22日以来累计超过2万名人士接种了第一剂疫苗。由于目前仅有科兴疫苗供应，因此有逾2万名市民接种了科兴第一剂疫苗。

政府发言人说，接种疫苗既可保护自己，又可保护家人和朋友，减低疫情在社区暴发的机会。呼吁属于五个优先组别的市民尽快接种疫苗，让香港的经济和市民的生活尽快恢复正常。