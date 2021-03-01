中国导演赵婷夺下美金球奖最佳导演

中国导演赵婷在美国时间昨天（2月28日）晚间举行的美国金球奖（Golden Globes）颁奖典礼上，凭电影《无依之地》（Nomadland），夺下最佳电影导演奖。

据路透社报道，赵婷成为首位获得这项殊荣的亚裔女导演，并且是第二位赢得这个奖项的女导演。

赵婷在获奖感言中感谢拍摄团队和家人，并感谢所有让她追求电影梦想的人。

同时，《无依之地》也斩获金球奖最佳剧情类电影奖。

《无依之地》是赵婷导演的第三部电影长片，曾在2020年威尼斯电影节获得最佳影片“金狮奖”。电影讲述了在经济衰退时期住在货车的美国民众生活。

此前在2015年，赵婷所执导的首部长片《哥哥教我唱的歌》（Songs My Brothers Taught Me）在圣丹斯电影节上首映，作为美国官方竞赛片之一。她导演的第二部电影《骑士》（The Rider）在第70届戛纳电影节上的导演双周单元放映，并赢得了艺术电影奖。

赵婷1982年出生于中国北京，曾在英国、美国留学，是中国知名演员宋丹丹的继女。宋丹丹今天在消息出炉后在社交媒体转发了赵婷获奖的新闻，并为她送上了祝福。

宋丹丹在个人微博写道：“一个不懂英文的中国女孩，16岁才出国求学，选择了一条我们从不看好但也只能尊重的道路。今天，在人家的主场拼人家的强项，取得了这样的认可，创造了这样的记录，你是我们家的传奇。相信你的故事也会激励无数中国的孩子们。”

今年的金球奖颁奖典礼与往年不同，因为疫情现场并没有红毯环节，所有获得提名的电影人都是在家/酒店，线上直播接受奖杯。