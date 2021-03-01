复出首日 罗志祥买200箱台湾凤梨

在去年因桃色风波而让演艺事业遭遇重大挫折的歌手罗志祥2月27日正式宣布复出。他复出后的第一个动作便是响应前经纪人孙德荣发起的慈善活动，购买了善导书院的200箱凤梨。

据观察者网报道，位于台湾屏东县的善导书院由单亲妈妈陈文静创立，是一家面向弱势孩童开放的学校，靠着种植和销售各类农产品来筹措学生餐费及课辅基金。每年3月开始，台湾种植的凤梨就会进入采摘季。去年5月受到疫情影响，善导书院种植的凤梨销售状况不佳，希望社会爱心人士可以积极订购。

中国大陆2月26日则宣布，因多次截获检疫性有害生物，暂停进口台湾凤梨。

据ETtoday新闻云报道，孙德荣听闻上述消息后立即认购了10箱凤梨，并发起爱心接力活动。

孙德荣在面簿进一步解释到，“（岛内）各大新闻台播放一整天凤梨议题新闻，书院上下全陷入恐慌及愁云惨雾的低气压，昨天（26日）才跟朋友聊到农民看天吃饭，生活常陷入不确定价钱的不安，赚到钱不容易，没想到今天出现坏新闻”，因此号召“演艺圈大团结”。

值得一提的是，被孙德荣点名第一个接棒的便是罗志祥。孙德荣曾是罗志祥的经纪人，早年间一度卷入性骚扰疑云，坊间盛传罗志祥非但没有帮忙澄清，而是主动补刀。去年，罗志祥在接受采访时做出解释，强调自己从未说出指控孙德荣性骚扰的类似话语。此后，两人恢复联系，并将20年来的误会与心结解开。

今年2月7日，罗志祥更是在个人ins上晒出自己和孙德荣的合照。据ETtoday新闻云报道，得知昔日恩师孙德荣发起了慈善活动，罗志祥第一时间进行响应：“电话中，被孙德荣问起认购箱数，罗志祥可爱先问100箱的总价是多少，听到价钱后，他爽快改口认购200箱，并表示现金支付。”

同在2月27日，罗志祥在YouTube平台上开通了个人频道，并发布视频宣布复出。