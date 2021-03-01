中欧地理标志协定今天正式生效

中国对外商签的第一个全面、高水平的地理标志协定——中欧地理标志协定今天（3月1日）正式生效。

据央视新闻报道，为加强地理标志保护与合作，促进地理标志产品贸易，中欧双方于2011年启动了中欧地理标志协定谈判，谈判共历经八年22轮正式谈判和上百次非正式磋商。2020年9月14日，双方正式签署协定。2021年1月29日，双方完成内部审批程序并相互通知。协定今天正式生效。

中欧地理标志协定是中欧之间首次大规模互认对方的地理标志，总数量超过500个。

纳入协定的都是双方久负盛名、家喻户晓的地理标志。比如中国的绍兴酒、六安瓜片、安溪铁观音、吐鲁番葡萄干；欧洲的香槟、巴伐利亚啤酒、帕尔玛火腿、马吉那山脉橄榄油等。

中方列入协定清单的地理标志不仅涉及酒类、茶叶、农产品、食品等，还涉及代表中国传统文化的宣纸、蜀锦等中国特色地理标志。此前，欧盟对外商签的地理标志协定中仅涉及农产品、食品和酒类，这是欧盟第一次在其协定中纳入此类地理标志。

双方纳入协定保护的地理标志不仅可在对方获得高水平保护，还可使用对方的地理标志官方标志，有利于相关产品有效开拓市场。

保护分两批进行：第一批双方互认的各约100个地理标志将于协定生效之日起开始保护。未来协定还有第二批中国175个地理标志产品，将在四年内获得保障。中国也给欧盟的地理标志产品以官方保护，可以使消费者消费到欧盟高品质的地理标志产品。

中国商务部条法司副司长李詠箑介绍，中欧地理标志协定的生效，将为中欧的经贸合作注入新动力。他表示，协定不但规定了高水平保护的义务，而且还通过清单列明了双方给予保护的地理标志名单，协定将对中欧经贸关系注入新动力并惠及双方的企业和消费者。

与此同时，中方在协定中也承诺对欧盟相关地理标志提供法律保护。这一承诺有利于消除欧盟地理标志持有人的后顾之忧，让他们放心地把相关产品出口至中国，让消费者能吃到、用上更多欧盟的优质产品，提高生活品质，满足日益增长的美好生活需要。